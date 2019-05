Playdate, la nueva consola portátil con manivela

El estudio de videojuegos Panic, autor de títulos como Firewatch, ha lanzado Playdate, una nueva consola portátil que cuenta con una manivela con la que poder controlar a los personajes en algunos de los videojuegos que integrará, y que se pondrá a la venta en 2020.



Según han comunicado en la página oficial de Playdate, Panic hace su debut en el sector de las consolas de videojuegos con Playdate, creada junto al equipo de ingenieros de Teenage Engineering, que es una consola portátil de color amarillo con pantalla en blanco y negro.



Desde la cuenta oficial de Playdate, aseguran que la manivela es un "controlador rotacional", que en algunos videojuegos se utilizará para todo, en otros como cruceta, y en otros no tendrá ningún uso. Además, cuenta con dos botones de control, un botón adicional en el frontal y otro en la parte superior, y la cruceta de direcciones.



La página ha querido mostrar un ejemplo de cómo se utilizaría en el videojuego "La aventura del viaje en el tiempo de Crankin", donde se ve cómo la manivela controla por completo a los personajes en todos sus movimientos y también la continuación de la historia, que se puede hacer que vaya hacia adelante o hacia atrás.





About those games. We reached out to some of our favorite people, like @KeitaTakahash, @bfod, @helvetica, @shauninman, and many more.



Here's a peek at one: Crankin's Time Travel Adventure, from Keita. It's fun and funny. pic.twitter.com/0Ibwqr5k3I