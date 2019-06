Creatividad sin límites en seis proyectos que podrás probar gratis en casa

No hay barreras para frenar la creatividad. Incluso cuando te empuja a adentrarte en áreas que, a priori, van más allá del sector en las que te has formado. Una buena muestra de ello nos la han dado los alumnos del Grado de Diseño de Videojuegos de U-tad. Con un equipo mínimo de personas y en ocasiones encargándose ellos mismos de la programación, han creado seis proyectos que van de lo prometedor a lo sencillamente espectacular. Alguno de ellos podría formar parte, perfectamente, en su estado actual, de cualquier joya indie para PC, PS4 o Switch. Lo mejor es que para hacerte con ellos tan solo tienes que descargarlos desde las diferentes paginas habilitadas para ello.

Los alumnos del 4º Grado en Diseño de Productos Interactivos y creadores de 'Heart&Slash', han dado forma a estos seis proyectos que están disponibles, de manera totalmente gratuita, a través de diversas plataformas digitales. Los repasamos en un periquete:

'Neon Boost' es la ópera prima de Sample Test Studio, un equipo de apenas cinco personas compuesto de dos programadores, dos artistas y un músico externo. Este híbrido entre plataformas 3D y juego de disparos en primera persona nos enfrenta a 72 niveles en los que utilizaremos el arma para impulsarnos a través de una sucesión de deslumbrantes entornos en los que predomina el neón y la acción sin freno. Está disponible en PC.

Con una mecánica radicalmente distinta, 'Drowned Adventure' es una aventura subacuática en la que dos jugadores deberán trabajar en equipo para controlar un rudimentario submarino. Achicar agua, reparar el exterior del casco o mantener los niveles de energía y oxígeno serán algunas de las tareas que deberemos afrontar, siempre coordinados con el otro jugador, mientras rescatamos tesoros de las profundidades.

Perdido en la inmensidad del espacio, el protagonista de 'Human Horizon' deberá explorar planetas desconocidos, con la única compañía de una IA, un pequeño robot que nos ayudará a recoger y gestionar los recursos con los que proseguir nuestra aventura por el Cosmos.

Inspirados por el fenómeno 'Hot Line Miami', y con una mecánica que recuerda al mítico 'Ikaruga' de Treasure, Dipi Studios ha dado a luz 'Color Spectrum', un Twin Stick Shooter en el que el uso del color trasciende de lo puramente estético para convertirse en un elemento más de la mecánica de juego. En un instante podremos alternar el color de nuestro personaje para atravesar muros de la misma tonalidad o volvernos inmunes a los proyectiles de los enemigos. Sobre el papel puede parecer una locura, pero en acción es sencillamente hipnótico. Un proyecto con un potencial comercial increíble.

Frente a la locura cromática de 'Color Spectrum', WIP Studios nos propone en 'Kathasis' una aventura de supervivencia en la que encarnaremos a un robot encargado de gestionar a un grupo de náufragos espaciales. Además de dirigir a la tripulación a la hora de recoger y gestionar recursos, tendremos que aparcar nuestra moralidad y ser implacables con los más débiles, si queremos sobrevivir una jornada más.

Hemos dejado para el final el título más sorprendente de todos. Una joya que no desentonaría entre el catálogo de PlayStation 4, Xbox One o Switch. Apenas es un prototipo, pero 'Carrot Quest' tiene un apartado gráfico y una mecánica tan sólida que hace palidecer a muchos títulos comerciales. En este juego de puzles encarnamos a un simpático conejo a través de 90 niveles en los que tendremos que usar la cabeza para alcanzar la zanahoria que marca la meta de cada fase. Como en el célebre Captain Toad Treasure Tracker de Nintendo, podremos rotar los escenarios para descubrir rutas y obstáculos ocultos a primera vista. Esta delicia no tardará en dar el salto al mercado comercial, pero aún estás a tiempo de probar el prototipo, de manera gratuita.

Pocas veces se presenta la oportunidad de disfrutar desde casa de prototipos como estos, y encima completamente gratis, así que no pierdas la oportunidad. Y atesóralos en el disco duro. La próxima vez que veas alguno de ellos puede que se encuentre en la estantería de un comercio o en las tiendas digitales. Y siempre podrás decir "yo lo jugué primero en mi casa€ y gratis".

