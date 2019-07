'Pokémon Espada y Escudo': nuevas características y Pokémon

The Pokémon Company ha revelado detalles sobre el fenómeno Gigamax en los videojuegos 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo', que saldrán a la venta para Switch el 15 de noviembre de 2019. Pero hay mucho más que contar, porque también se han descubierto más Pokémon e información sobre la Liga Pokémon de Galar. Lo vemos con todo lujo de detalle:



Los Pokémon Gigamax

El extraño fenómeno descubierto recientemente y conocido como Dinamax solo puede darse en zonas específicas de Galar. Si bien parece que dicho fenómeno es común a todos los Pokémon de Galar, ahora se ha descubierto la existencia de otro fenómeno especial, llamado Gigamax. Los Pokémon Gigamax no solo se vuelven más grandes, sino que también cambian de aspecto. Como ocurre con el fenómeno Dinamax, el poder de los Pokémon aumenta al gigamaxizarse. Además, les permite utilizar movimientos únicos, cada uno de ellos exclusivo de una especie concreta. Solo ciertas especies pueden gigamaxizarse y, de entre ellas, tan solo unos pocos especímenes poseen esa capacidad. La mayoría de los Pokémon simplemente se dinamaxizarán y mantendrán su apariencia habitual. Dos de las especies Pokémon con capacidad para gigamaxizarse que se han revelado son Drednaw y Corviknight.

Drednaw Gigamax



Tipo: Agua y Roca

Agua y Roca Altura: >24,0 m

>24,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Mandíbula Fuerte o Caparazón



La energía del fenómeno Gigamax permite que Drednaw se yerga sobre dos patas. Desde esa posición, puede dejarse caer sobre los Pokémon rivales y aplastarlos con su cuerpo. Drednaw normalmente oculta el cuello dentro de su caparazón, pero puede sacarlo a toda velocidad cuando ataca. Sus mandíbulas poseen una gran fuerza y, gracias a ella, es capaz de destrozar enormes torres metálicas de un mordisco como si nada. La fuerza combinada de sus mandíbulas y su cuello confiere a Drednaw el poder de agujerear una montaña rocosa de un solo golpe. Los movimientos de tipo Agua que use Drednaw Gigamax se convertirán en Gigatrampa Rocas. Este movimiento no solo causa daño a un oponente, también esparce rocas afiladas alrededor del rival que infligirán daño a los Pokémon que entren al terreno de combate.

Drednaw y Corviknight Gigamax

Corviknight Gigamax



Tipo : Volador y Acero

: Volador y Acero Altura : >14,0 m

: >14,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Presión o Nerviosismo



Corviknight usa sus alas para aprovechar las corrientes que crea la energía Gigamax y planear en el aire mientras combate. La armadura que cubre su cuerpo está reforzada, así que los ataques de los Pokémon que están en tierra apenas lo afectan. La energía Gigamax provoca que la armadura de las alas de Corviknight se separe y se convierta en unas plumas, llamadas ornitofilos, capaces de flotar por sí solas. Los movimientos de tipo Volador que use Corviknight Gigamax se convertirán en Gigahuracán, que elimina los efectos de movimientos como Reflejo, Pantalla de Luz, Púas y Campo Eléctrico que afecten a los oponentes.



Pokémon de Galar recién descubiertos

Alcremie



Categoría : Pokémon Nata

: Pokémon Nata Tipo : Hada

: Hada Altura : 0,3 m

: 0,3 m Peso : 0,5 kg

: 0,5 kg Habilidad: Velo Dulce



Alcremie produce nata, que se vuelve más dulce cuanto más feliz se siente. Los postres hechos con esta nata son deliciosos, por lo que todos los pasteleros buscan a este Pokémon como compañero. Expulsa nata de aroma dulce para distraer o cegar a sus contrincantes y, así, procurarse tiempo para escapar.

Alcremie y Alcremie Gigamax.

Alcremie Gigamax



Tipo : Hada

: Hada Altura : >30,0 m

: >30,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Velo Dulce



La nata que segrega se solidifica cuando recibe impactos. Cuanto más potentes son, más consistente se vuelve y aporta a Alcremie una impresionante resistencia a ataques físicos. Además, los adornos gigantes que cubren el cuerpo de Alcremie son duros como diamantes y se dice que la mayoría de los ataques no le hacen ni un rasguño.

Alcremie lanza proyectiles hipercalóricos para atacar a sus adversarios. Los Pokémon que toquen la nata se colmarán de energía y euforia, pero, al mismo tiempo, serán presa de un estado de confusión total. Los movimientos de tipo Hada que use Alcremie Gigamax se convertirán en Gigacolofón, que cura a todos los Pokémon del bando de Alcremie a la vez que daña a un oponente.

Yamper



Categoría : Pokémon Perrito

: Pokémon Perrito Tipo : Eléctrico

: Eléctrico Altura : 0,3 m

: 0,3 m Peso : 13,5 kg

: 13,5 kg Habilidad: Recogebolas

Yamper tiene cierta tendencia a perseguir cualquier cosa que se mueva rápidamente. Puede salir corriendo detrás de la gente, Pokémon o incluso vehículos. Tiene en su interior un órgano que genera electricidad y que se activa cuando corretea. No es capaz de almacenar la electricidad que genera, por lo que es habitual verlo correr con chispas eléctricas saltando a su alrededor. Recogebolas, la habilidad de Yamper, es nueva y entrará en escena cuando su Entrenador lance una Poké Ball a un Pokémon salvaje y no consiga atraparlo. Si Yamper no lleva ningún objeto, recogerá la primera Poké Ball que no haya logrado atrapar un Pokémon, sea del tipo de Poké Ball que sea.

Yamper, Rolycoly y Duraludon.

Rolycoly



Categoría: Pokémon Carbón

Pokémon Carbón Tipo : Roca

: Roca Altura : 0,3 m

: 0,3 m Peso : 12,0 kg

: 12,0 kg Habilidad: Combustible o Ignífugo



Gracias a su ojo rojo, Rolycoly es capaz de iluminar zonas poco iluminadas. Utiliza el trozo de carbón que lleva unido al cuerpo como rueda para moverse por cuevas y minas de carbón. Es capaz de desplazarse con soltura hasta por terreno irregular. Cien años atrás, había un Rolycoly en cada hogar de Galar. Las familias usaban el carbón que se desprendía de su cuerpo para cocinar y calentar sus casas. Combustible, la habilidad de Rolycoly, nunca se había visto antes y aumenta su Velocidad si le alcanza un movimiento de tipo Fuego o Agua durante el combate.

Duraludon



Categoría : Pokémon Aleación

: Pokémon Aleación Tipo : Acero y Dragón

: Acero y Dragón Altura : 1,8 m

: 1,8 m Peso : 40,0 kg

: 40,0 kg Habilidad: Metal Liviano o Metal Pesado



Duraludon habita en cuevas y zonas montañosas. La forma de sus brazos es ligeramente distinta y los usa para moler superficies rocosas y comérselas. El metal del que se compone su cuerpo es increíblemente duradero, pero también de una ligereza sorprendente. Gracias a ello, puede moverse con bastante rapidez a pesar de su aspecto. Sin embargo, su cuerpo es vulnerable a la corrosión y se oxida fácilmente. Comparte hábitat con Tyranitar, por lo que a menudo se los ve combatiendo en las montañas de Galar.



La Liga Pokémon de Galar

En Galar, la Liga Pokémon local celebra una competición para decidir quién será el siguiente Campeón o Campeona. Los jugadores que quieran tener la oportunidad de participar en ella tendrán que competir con sus rivales y desafiar a los Líderes de Gimnasio de la región. Los participantes deben luchar por obtener las ocho Medallas de Gimnasio, y solo los que han sido recomendados por determinadas personas, como los Líderes de Gimnasio, tienen permiso para inscribirse en él. A lo largo del desafío de los gimnasios, los participantes llevan uniformes especiales para la ocasión. Los Entrenadores pueden elegir los tres números que lucirán en el suyo.

Una vez al año, se celebra en Galar una serie de combates Pokémon conocida como la Copa de Campeones. Se trata de la competición en la que se decide quién disputará el título al Campeón actual. Los Entrenadores más sobresalientes de toda la región, como los que superen con éxito el desafío de los gimnasios, pueden participar en ella. Los combates de la Copa de Campeones se retransmiten por televisión y los sigue todo Galar.



Habitantes de la región de Galar

Lionel

Lionel es el mejor Entrenador de Galar y ganó la Copa tras su primer desafío de los gimnasios sin perder ni un solo combate. Hoy en día, su racha de victorias es cada vez más extensa y nadie ha conseguido igualar su talento para el combate Pokémon. Ha cosechado incontables triunfos con ayuda de su compañero Charizard y es conocido por darlo todo en el combate, sin importar a quien se enfrente. Su estilo ha cautivado los corazones de la gente de Galar.

Lionel, el presidente Rose y Olivia.

El presidente Rose

Rose es el presidente de la Liga Pokémon de Galar y también de un gran conglomerado de empresas. Ha logrado que la Liga Pokémon de Galar cobre fama mundial al incorporar el fenómeno Dinamax en los combates de gimnasio. También fue el primero en recomendar a Lionel para el desafío de los gimnasios.

Olivia

Olivia es la secretaria del presidente Rose y se la conoce por su personalidad serena. También ostenta el cargo de vicepresidenta de la empresa de Rose y es quien se encarga en gran medida de su gestión diaria.

Judith

Judith es un prodigio del estilo de kárate de Galar, cuyas tradiciones y técnicas centenarias se ocupa de conservar. De sobra conocida por su estoicismo y por no mostrar apenas sus emociones, es también experta en Pokémon de tipo Lucha.

Judith y Alistair.

Alistair

Alistair es un Entrenador con talento que ha asumido el cargo de Líder de Gimnasio de tipo Fantasma siendo aún muy joven. Es extremadamente tímido y miedoso, y siempre se oculta la cara con una máscara cuando está en compañía de otras personas. Apenas se muestra en público y se ve que pasa la mayor parte del tiempo deambulando por ruinas o cementerios.

El gimnasio al que los Entrenadores tendrán que enfrentarse en algunos pueblos de Galar será distinto dependiendo de si juegan a Pokémon Espada o Pokémon Escudo. Por ejemplo, en Pokémon Espada, harán frente a Judith; mientras que, en Pokémon Escudo, podrán medirse con Alistair.

