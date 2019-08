Doom Eternal, los clásicos de DOOM, Rage 2 y mucho más en la Quakecon 2019

Hace unos días se daba por clausurada la presentación QuakeCon: Year of DOOM. Una importante cita para todo amante de los videojuegos y el ocio interactivo donde se ha mostrado el modo BattleMode de 'DOOM Eternal' en toda su grandeza, desvelando por el camino la llegada de los títulos clásicos de la saga a nuevos territorios, y sin dejar pasar la oportunidad de conocer los planes de futuro para 'RAGE 2' y celebrar el lanzamiento de 'Wolfenstein: Youngblood'. Así que prepárate porque hemos embutido lo mejor de la QuakeCon 2019 (que no ha sido poco) para que no pierdas detalle de todo lo presentado por Bethesda Softworks en su evento más importante de la temporada.



DOOM Eternal

Durante la presentación, el productor ejecutivo Marty Stratton y el director creativo Hugo Martin, de id Software, han ampliado la información sobre la nueva experiencia JcJ de 'DOOM Eternal': el modo BattleMode. La vertiente, diseñada por id Software en paralelo a la campaña para un solo jugador, es un nuevo concepto multijugador en el que un equipo formado por dos demonios debe utilizar su astucia (y los refuerzos que les envían desde el infierno) para acabar con su rival, un Slayer armado hasta los dientes bajo el control de un tercer jugador.

En BattleMode, el Slayer llega equipado con su arsenal completo, modificaciones de armas y su equipo. Y no es solo que el equipamiento esté al máximo de su eficiencia matademonios, sino que las nuevas habilidades de movimiento 'Eternal', como la arremetida y las barras en el techo, convierten al Slayer en un o torbellino de destrucción. Como en el modo campaña, la búsqueda agresiva de recursos es esencial para la victoria. El Slayer obtiene lo que necesita de sus enemigos. Los jugadores deben ejecutar a los demonios para conseguir salud, quemarlos con la habilidad Escupellamas para recibir armadura y hacerlos pedazos con la motosierra para obtener munición. Pero claro, jugar con el Slayer es solo una mitad de la ecuación. En BattleMode se puede jugar también con cinco tipos de demonios distintos, cada uno con su estilo de juego y estrategias.

Por poner un ejemplo, el revenant puede atravesar el campo de batalla volando y bombardear la zona con los lanzacohetes que lleva al hombro. Su ataque especial, una potente andanada de cohetes, es un recurso mortífero a larga distancia que ofrece una equilibrada combinación de agresión y agilidad.

El elemental del dolor sobrevuela la zona de combate controlando la posición del Slayer y lo presiona desde arriba. Como es lógico, esto también significa que es vulnerable al gancho de carnicero del Slayer, pero los jugadores pueden defenderse de él con la habilidad Escudo de almas del elemental.

El resistente corpachón del mancubus y la artillería que lleva en el brazo suponen malas noticias para cualquier Slayer que se encuentre a corta distancia. Aunque no tiene tanta movilidad como otros demonios, lo compensa con su bomba de humo, que le permite camuflarse para avanzar y dar el golpe de gracia. Por último, el acechador y el arch-vile también se podrán usar desde el mismo lanzamiento, pero hablaremos sobre ellos más adelante.



Juegos clásicos de DOOM

Con motivo del 25.º aniversario de 'DOOM', Bethesda va a organizar una celebración digna de cualquier amante de la saga. Durante la presentación, se ha anunciado la llegada de 'DOOM' (1993), 'DOOM II' y 'DOOM 3' a nuevas plataformas. En resumen: a partir de ya, se pueden descargar las dos primeras entregas en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos iOS y Android; por su parte, 'DOOM 3' está disponible en Switch, Xbox One y PlayStation 4.

De modo que ya puedes destrozar y desgarrar como antaño en cualquier lugar con las versiones originales para Switch; o luchar contra el ejército infernal tumbado en vuestro sofá en Xbox One y PlayStation 4. Da igual si es la primera vez que os enfundáis el traje de marine o si sois veteranos en busca de nostalgia, este es el mejor momento para recordar el legado de la icónica franquicia y estar listos para la próxima generación de matanzas, cuando 'DOOM Eternal' se publique el día 22 de noviembre. No te pierdas en tráiler de re-lanzamiento:



DOOM, DOOM II, and DOOM 3 Re-Release Trailer

RAGE 2

Tampoco puedes perderte la continua locura del último tráiler de 'RAGE 2', con toda clase de novedades procedentes de la última actualización, como el modo Nueva partida+, el nivel de dificultad Ultrapesadilla o el paquete de voces de B. J. Blazkowicz, entre otras muchas cosas.

El modo Nueva partida + es algo que han pedido muchos jugadores, así que en Avalanche se han liado la manta a la cabeza. A partir de ahora, cuando acabéis la historia del Proyecto Daga y además hayáis completado todas las arcas, podréis cargar el modo Nueva partida +. Conservaréis todos vuestros vehículos, armas, habilidades y mejoras, y habrá algunas sorpresas cuando volváis a pasar por las arcas en la nueva partida. (Aviso de spoiler: son unos diseños para vuestras armas). Además, a medida que completéis el juego más veces, iréis ganando insignias de prestigio y la dificultad irá en aumento.

Por otro lado, todo el mundo conoce el modo Ironman: si palmas, se acabó. ¿Os parece difícil? Qué va. Eso no es nada (tranquilos, porque usar el desfibrilador no cuenta como morir). Sobre la dificultad Ultrapesadilla, cuando hablamos con el productor de 'RAGE 2' sobre este nivel de dificultad, solo dijo que era una "auténtica locura", mientras extraviaba la mirada en la distancia con expresión perdida. Pero seguro que no pasa nada.

RAGE 2 - La locura no tiene fin

Wolfenstein

Por último, las dos hijas del bueno de B. J., Jess y Soph, se incorporan oficialmente a la batalla contra el nazismo con el lanzamiento de 'Wolfenstein: Youngblood', disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Si todavía no has visto el tráiler de lanzamiento, lo dejamos por aquí.

Wolfenstein: Youngblood – Tráiler lanzamiento



