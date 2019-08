Romance of The Three Kingdoms XIV: anuncio y primeros datos del juego para PS4 y PC

Koei Tecmo nos trae de vuelta una de sus franquicias más respetadas, 'Romance of The Three Kingdoms', que recibirá su decimocuarta entrega este invierno para PlayStation 4 y en formato digital para Windows PC a través de Steam. La última iteración de la clásica serie táctica está también ambientada en la caída de la Dinastía Han en la antigua China.

El mapa de juego muestra el territorio capturado utilizando un simplificado sistema de colores, que rinde tributo al original lanzado en formato PC en 1985. Todo, desde la guerra hasta los asuntos diplomáticos, girarán en torno a la gestión y la recolección, mientras los jugadores intentan difundir sus estrategias a voluntad sobre el mapa de China.

Foto: Elsotanoperdido

'RTK14' adoptará el sistema de gobernantes de 'RTK9' y 'RTK11' para devolver el estilo de juego clásico a la saga. Esto implica que todas las acciones, desde las domésticas, las políticas y de batalla, ahora tendrán lugar en un único mapa. También se exhibirá una mayor personalidad entre los personajes, con oficiales de los Tres Reinos como Liu Bei y Guan Yu, reivindicándose a sí mismos en diversas situaciones.

Pero eso no es todo, se está implantando un sistema de Inteligencia Artificial Evolucionada que promete desafiar a los jugadores en continuas partidas. Con las organizaciones ahora definidas a través de los ideales de cada gobernante, las diferentes experiencias de juego son posibles a través de distintos gobernantes. Incluso dentro de la misma facción, las diferentes políticas traen consigo ahora diversas estrategias para la expansión, haciendo uso racional de varios oficiales como piedra angular de un dominio de juego avanzado. 'Romance of The Three Kingdoms XIV' se estrenará en Occidente a comienzos de 2020. Con motivo del anuncio, Koei Tecmo ha distribuido sendos vídeos ilustrativos del juego.



Romance of the Three Kingdoms XIV – Teaser

Romance of the Three Kingdoms XIV – Tráiler histórico

Más información en elsotanoperdido.com