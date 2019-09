'Death Stranding' sorprende en el Tokyo Game Show

"Death Stranding" continúa mostrándose en el Tokyo Game Show, donde el director Hideo Kojima mostró unos 48 minutos del nuevo gameplay, dando un vistazo más profundo al mundo fracturado que Sam Bridges espera salvar. Siéntate, coge unas palomitas y disfruta de casi una hora de la nueva aventura del creador de la franquicia "Metal Gear". La sección grabada corresponde al primer tercio de una misión inicial, pero con los elementos y el mapa editados para que se descubra alguna parte del argumento. Una visión general, que muestra mucho de lo que se puede esperar del juego.

Death Stranding Day-1 – Gameplay Session. Vídeo: Youtube

Aquí hay algunos detalles que nos han llamado la atención:

Primero, vemos a Sam, aparentemente preparándose para una misión eligiendo el equipo y balanceando su carga. Ésta no solo está unida a su espalda; parece equiparse con su traje y selecciona los accesorios para sus brazos también. Queda por ver cómo estos diferentes añadidos y opciones afectan a sus capacidades durante el trayecto, pero parece que valdrá la pena hacer las cosas bien antes de comenzar.

Antes de abandonar las instalaciones, Sam se toma un momento para examinar el mapa, el cual se puede cambiar a una vista topográfica que tenga en cuenta colinas, valles y masas de agua del área. Se pueden colocar marcadores para trazar un curso específico, además de preparar el equipo necesario como escaleras, anclas y botas para el viaje que se avecina.

Si bien estamos bastante seguros de que no entrarás en contacto directo con otros jugadores en este mundo, parece que podrás encontrar cosas que han construido o dejado atrás. Hay muchas señales que dejan otros viajeros tras usar su equipo para atravesar abismos y subir montañas.

Dada la responsabilidad puesta sobre los hombros de Sam, tanto literal como figuradamente, "Death Stranding" fomenta momentos de tranquilidad y recuperación. Vemos a Sam tomarse un tiempo para descansar en la hierba, con indicaciones para masajear sus hombros, estirar las piernas o echarse una siesta rápida. Se detendrá a tocar una melodía de una armónica dada en la misión o se bañará en un Manantial de Recuperación, lo que provocará que el BB (Bridge Baby) responda con señales de afecto.



Equipado con un "Exoesqueleto"



Sam puede moverse a diferentes ritmos a pesar de estar cargado hasta arriba. Le vemos equipar una especie de "Exoesqueleto" que le permite correr más rápido y más lejos. También realiza algunos saltos bastante épicos a pesar de su enorme carga: moverse debería ser mucho más interesante una vez que adquiera uno de estos. También podemos verle robar una camioneta MULE para escapar rápidamente, y más tarde, andar en moto, lo que ilustra como los trayectos pueden realizarse de muchas formas en el juego.

Nuestro protagonista también puede equipar un transportador flotante: una especie de palé en el que puede poner la carga y arrastrarla tras él mientras camina. Esto debería marcar diferencias en términos de capacidad para transportar mercancías, agilizando las entregas y permitiendo una mayor flexibilidad en caso de encontrarnos con cargas perdidas que no queremos dejar atrás.

Más adelante en el vídeo, vemos a Sam subirse a su vehículo flotante vacío para alejarse de su posición aventajada y acercarse sigilosamente a un campamento MULE. Este tipo de recorrido rápido y de conveniencia sugiere múltiples formas de abordar un desafío, lo que le da a Sam una forma aún más eficiente de bajar más allá de la cuerda y las escaleras que ya hemos visto.

En la segunda mitad del metraje el sensor de peligro le alerta sobre una actividad cercana. Le vemos luchar para cambiar su peso y liberarse de las garras cubiertas de alquitrán del BT, y finalmente ser arrastrado al combate contra un enemigo más formidable. Si correr no es una opción, como ocurre en esta sección del juego, soltar lastre para que Sam se vuelva más ágil durante el combate sí lo es. Tendrá que moverse rápidamente para lanzar granadas hemáticas y EX (te dejaremos adivinar de qué están hechas) o usar la pistola anti-BT a distancia. No olvides recoger la carga que has tirado.

Sam no está solo en el mundo de "Death Stranding". Le vemos completar un par de entregas, una para devolver la carga perdida y otra en la que se acerca a una instalación más grande en la que se encuentra con un holograma de uno de sus residentes. Por supuesto, "Death Stranding" todavía esconde muchos misterios que resolveremos en poco menos de dos meses. El 8 de noviembre se podrá a la venta para PlayStation 4.

