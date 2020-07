Tell Me Why anuncia el lanzamiento del primer episodio en exclusiva para Xbox Game Studios.

Los autores de 'Life is Strange' regresan al trabajo durante el Xbox Games Showcase. De hecho, Dontnod Entertainment ha mostrado el nuevo vídeo de su próxima aventura episódica, 'Tell Me Why', que se lanzará exclusivamente como parte de Xbox Game Studios. El vídeo anuncia oficialmente los planes de lanzamiento del primer episodio de la nueva aventura firmada por la casa de software.

En 'Tell Me Why' los jugadores podrán experimentar la historia de dos hermanos gemelos, Alyson y Tyler Ronan, que se reúnen por primera después de 10 años tras la muerte de su madre. Al regresar a su hogar en las zonas rurales de Alaska, los Ronan se darán cuenta de que el pasado que comparten puede no ser como lo recuerdan. En el tráiler, también se presentan varios personajes inéditos. Algunos de ellos ayudarán, pero otros serán un obstáculo en el recorrido de los hermanos durante su regreso a casa.

Usando su vínculo sobrenatural, los gemelos podrán interactuar con su pasado, elegir caminos en el laberinto de la memoria para determinar el futuro y descubrir los secretos ocultos. Antes del vídeo, no está de más recordar que los tres capítulos del nuevo proyecto de Dontnod serán lanzados semanalmente a partir del 27 de agosto exclusivamente en Xbox Series X, Xbox One y PC. De igual manera, estará disponible el mismo día de su lanzamiento en Xbox Game Pass para consola y PC.



