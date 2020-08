'GreedFall', 'Hitman 2' y 'Dead Cells', incorporaciones de agosto a PlayStation Now

Sony anuncia que desde este miércoles ya es posible disfrutar de las tres nuevas incorporaciones que se suman al catálogo de PlayStation Now en este mes de agosto: 'Hitman 2', 'GreedFall' y 'Dead Cells'. Como es habitual, los tres se podrán jugar tanto en PlayStation 4 como desde un PC con DualShock 4, al igual que los más de 700 juegos ya disponibles de PS2, PS3 y PS4 en el catálogo.

Además, este mes se añaden seis títulos extra, son los siguientes: 'Power Rangers Battle For The Grid', 'The Sinking City', 'AO Tennis 2', 'WRC 8 FIA World Rally Championship', 'Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr' y 'Pure Farming 2018'.

En la secuela de 'Hitman', el jugador encarna al famoso Agente 47, que en esta ocasión tratará de recuperar la memoria para descubrir la identidad de su objetivo y la verdad sobre su pasado, lo cual le enfrentará a un gran dilema moral. Para ello, deberá recorrer desde las soleadas calles a las oscuras y peligrosas selvas a base de sigilo e infiltración. En esta entrega se incluyen nuevas formas de juego, así como nuevas características y modos, como el modo cooperativo online y modo francotirador.

'GreedFall' es un RPG ambientado en la Europa del siglo XVII en el que la humanidad explora nuevos territorios huyendo de una extraña enfermedad. Descubre los secretos y criaturas fantásticas de esta isla recóndita, que rebosa magia y riquezas a través de amistades o traiciones con las diferentes facciones que marcarán el curso de la historia.

El título que se alzó con el premio al mejor videojuego indie de 2018, 'Dead Cells', es un juego de acción plataformas de estilo metroidvania y espíritu roguelite en 2D en el que el jugador controlará un experimento alquímico fallido. Habrá que descubrir que sucede en una isla supuestamente maldita que sufre constantes cambios y expansiones, mientras controlamos cuerpos para movernos, exploramos y luchamos sin morir. Recuerda que cada vez que el anfitrión muera, deberá volver a empezar en un cuerpo nuevo.