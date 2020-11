Rockstar Games anuncia que las versiones de 'Grand Theft Auto V' y 'Red Dead Redemption 2' para PlayStation 4 y Xbox One serán jugables mediante retrocompatibilidad en consolas de nueva generación. Además de los éxitos anteriores, la desarrolladora confirma el lanzamiento de las versiones más recientes de 'L.A. Noire' (incluida la versión para PlayStation VR de 'L.A. Noire: The VR Case Files') varios títulos clásicos de Rockstar retrocompatibles en Xbox One, así como los títulos de Rockstar Games de PlayStation 2 que se encuentran disponibles actualmente en PlayStation 4 desde PlayStation Store.

Podéis encontrar los detalles completos a continuación, incluidos los títulos mencionados, información sobre transferencia de partidas salvadas, traspaso del progreso de 'GTA Online' y 'Red Dead Online', así como bonificaciones para los miembros de PlayStation Plus que juegan a la versión de PlayStation 4 de 'GTA Online':

Si tienes una copia física de cualquier juego retrocompatible, podrás insertar el disco directamente en tu nueva PlayStation 5 o Xbox Series X (a excepción de la edición digital de PlayStation 5 y la consola Xbox Series S). Si tienes una copia digital, podrás descargar al instante cualquier título compatible que hayas vinculado con tu cuenta de PlayStation Network o Xbox Live. En PlayStation 5 estarán disponibles desde la sección "Tu colección" de la biblioteca de juegos, y en Xbox Series X|S desde la sección "Listo para instalar".

Sea como sea, podrás continuar la partida desde donde la dejaste transfiriendo archivos de guardado a través de cables de red, de forma inalámbrica o mediante una memoria USB. También puedes transferir la partida guardada más reciente de la nube vinculada a tu cuenta de PlayStation Plus o Xbox Live. Asegúrate de que el guardado en la nube esté activado en tu PlayStation 4 o Xbox One antes de jugar en PlayStation 5 o Xbox Series.

El progreso actual y los logros de 'Grand Theft Auto Online' y 'Red Dead Online' también se transferirán, siempre que tengas la misma cuenta de PlayStation Network o Xbox Live en la nueva consola. Además, los juegos retrocompatibles para Xbox One también serán retrocompatibles en Xbox Series X|S, incluidos los siguientes títulos: 'Bully: Scholarship Edition'; 'Grand Theft Auto IV'; 'Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City'; 'Grand Theft Auto: San Andreas'; 'Midnight Club: Los Angeles'; 'Red Dead Redemption' y 'Rockstar Games Presents Table Tennis'.

Colección de títulos de Rockstar Games para PlayStation 2 disponibles en PlayStation 4 desde PlayStation Store:

'Bully'; 'Grand Theft Auto III'; 'Grand Theft Auto: San Andreas'; 'Grand Theft Auto: Vice City'; 'Manhunt'; 'Max Payne'; 'Red Dead Revolver'; y 'The Warriors'.

Como bonificación adicional, todos los miembros de PlayStation Plus seguirán recibiendo 1000000 GTA$ por cada mes que jueguen a la versión de 'GTA Online' para PlayStation 4 hasta el lanzamiento de la nueva versión independiente para PlayStation 5 en 2021 y el dinero se depositará en las cuentas del Maze Bank en las 72 horas posteriores tras iniciar sesión.

Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online - Trailer PS5