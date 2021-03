After the Fall' es el próximo juego del estudio responsable de 'Arizona Sunshine'. Para su nueva apuesta, se traslada a los sistemas de realidad virtual con la intención de proponer una intensa experiencia de acción cooperativa para cuatro jugadores en un mundo postapocalíptico en evolución. Vertigo Games, la rama de desarrollo especializado en Realidad Virtual de Koch Media, ha anunciado que el juego se lanzará en PlayStation VR, PC VR, así como en plataformas de Realidad Virtual aún no anunciadas, en el verano de 2021.

Conocido por 'Arizona Sunshine', el shooter en primera persona de realidad virtual que alcanzó ventas de platino, Vertigo apuesta por una fórmula de acción cooperativa para 4 jugadores, que enfrentará a los usuarios y amigos en una ciudad de Los Ángeles en lucha por la supervivencia. Equipado con controles de movimiento de RV, el juego promete que te hará sentir como un héroe de acción de los años 80 ligeramente sobrepasado, mientras participas en el combate de alto ritmo del juego con movimientos reales.

Tráiler de 'After the Fall - VR Cinematic':

Para ello los jugadores se adentran en territorio enemigo en equipos de cuatro componentes o acompañados por compañeros controlados por la IA, blandiendo un arsenal de armas para enfrentarse a hordas de snowbreed, criaturas no muertas que la humanidad ha desplazado al subsuelo, todo para asegurar la supervivencia un día más.

'After the Fall' está planteado de inicio como lanzamiento multiplataforma de RV, con multijugador completo entre plataformas, funcionalidad cooperativa para 4 jugadores, así como soporte para una amplia gama de estilos de juego. “Desde la fase inicial del concepto, After the Fall se ha centrado en reunir a los jugadores de forma virtual, independientemente del dispositivo en el que jueguen, mediante la funcionalidad multijugador multiplataforma. En una época de aislamiento social generalizado, parece que ese objetivo tiene ahora una relevancia adicional” afirma Richard Stitselaar, Director de Estudio en Vertigo Games. Se lanzará en PlayStation VR, PC VR y otras plataformas en el verano de 2021.