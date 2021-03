SUSCRÍBETE Accede a todo el contenido de la web de LA NUEVA ESPAÑA por menos de 4 euros al mes

PlayStation VR anuncia seis nuevos juegos para expandir su catálogo de Realidad Virtual Incluye producciones destacadas como la adaptación vitaminada de ‘DOOM 3’, ‘I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar’ o el prometedor juego de supervivencia ‘Song in the Smoke’