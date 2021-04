La Temporada 2 de ‘Sea of Thieves’ ya está disponible de forma gratuita para los jugadores de Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 y Steam, con 100 niveles de contenido y el nuevo Pase Saqueo disponible como compra adicional para obtener acceso anticipado a recompensas premium.

Para comenzar, ya están aquí los Fuertes de la Fortuna, marcados por una nueva nube con forma de calavera que se eleva sobre los cielos de ‘Sea of Thieves’. Estos encuentros suponen un reto aún más duro que el de otros fuertes de esqueletos, con un gran potencial explosivo y enemigos cada vez más feroces a medida que se suceden las oleadas de resistencia. Los tesoros de Atenea y otros botines de alto rango están reservados para las tripulaciones que logren superar este desafío.

Si prefieres el comercio a la batalla, la segunda temporada incluye también nuevas rutas de la Alianza Comerciante, así como recompensas para los emisarios de las compañías comerciales que consigan una buena puntuación en sus libros mayores de emisario. No está de más apuntar que el juego que nos propone una intensa vida pirata con combates dinámicos, cuenta con opciones Play Anywhere y cross-play entre Xbox One y Windows 10.

La segunda temporada es gratuita para todos los jugadores, incluidos los niveles de recompensas que se pueden ganar. Como en la temporada anterior, los usuarios van subiendo de nivel viviendo la vida de un pirata, logrando objetivos a su manera y aumentando constantemente su renombre.

'Sea of Thieves' season 2: Content Update Trailer