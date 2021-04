Tal y como habían prometido, Sony ha lanzado en Playstation Store la versión completa de ‘Horizon Zero Dawn’ para todos los jugadores de PS4 y PS5. Esta iniciativa forma parte de la campaña 'Play at Home', que este año ya ha puesto a disposición de los usuarios varios juegos gratuitos.

En caso de que te estés preguntando si puedes canjear el juego incluso si no tienes una consola PlayStation, la respuesta es sí. Es simple y fácil. Tan solo accede a la página oficial del juego en PS Store y crea una cuenta, (si no tienes una), pulsa clic en agregar a la biblioteca y ‘Horizon Zero Dawn: Complete Edition’ ya es tuyo para siempre y estará disponible en tu cuenta cuando tengas a mano una consola de Sony. Lanzado en 2017, el juego tuvo éxito en la exploración de un mundo con diferentes biomas donde la humanidad busca respuestas mil años antes de nuestro tiempo. La ‘Complete Edition’ también incluye la expansión ‘The Frozen Wilds’. El desarrollador está trabajando actualmente en la próxima entrega de la serie: ‘Horizon Forbidden West’, que tiene previsto llegar a finales de este año tan solo para PlayStation 5.

Además de la aventura desarrollada por Guerrilla Games, la compañía también ofrece a los propietarios de PlayStation 4 y PlayStation VR la oportunidad de sumar otros títulos a sus colecciones digitales. Entre las ofertas que se pueden canjear de forma gratuita hasta el 22 de abril se encuentran nombres como ‘Abzû’, ‘Astro Bot: Rescue Mission’, ‘The Witness’ y ‘Subnautica’.

La iniciativa 'Play at Home' surge en 2020 como respuesta a la pandemia de COVID-19 que obliga a millones de personas en todo el mundo a pasar mucho tiempo en casa. En abril del año pasado, Sony también ofreció temporalmente ‘Uncharted: The Nathan Drake Collection’ y ‘Journey’ de forma gratuita. Más recientemente ha permitido la descarga de ‘Ratchet & Clank’, juego que hace unos días recibía un nuevo parche de rendimiento centrado en PS5.

'Horizon Zero Dawn' - Lanzamiento