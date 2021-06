Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, ha revelado al blog de la casa que ‘Gran Turismo 7’ y la secuela de ‘God of War’ serán intergeneracionales y que, además de PS5, se lanzarán también en PS4. Las últimas semanas se han sucedido especulaciones que señalaban que ‘God of War’ vería publicada su secuela directa en la misma consola de su relanzamiento, pero ahora tenemos la confirmación directa de uno de los grandes nombres del gigante del entretenimiento.

Según indica el ejecutivo, la decisión de aplazar el lanzamiento hasta el próximo año se tomó para asegurar que la calidad del juego mantenga los planes de Santa Mónica Studio. En redes sociales, Cory Barlog, director del título, ha compartido un mensaje donde alude directamente al compromiso del desarrollador sobre "mantener la seguridad y el bienestar del equipo", lo que implica que la pandemia de Covid-19 también puede ser otro factor que ha impedido su lanzamiento durante 2021.

“Para God of War, el proyecto comenzó un poco más tarde. Así que tomamos la decisión de posponer el juego hasta el próximo año, para asegurarnos que Santa Monica Studio pueda ofrecer el increíble God of War que todos queremos jugar", señala Hulst. Sin embargo, no todo son malas noticias. El jefe de PlayStation Studios también es portador de interesantes novedades para los propietarios de PlayStation 4, ya que, además de la secuela, también se confirma el lanzamiento de ‘Gran Turismo 7’, hasta ahora exclusivo para PS5. Según Hulst, se desarrollará para ambas plataformas cuando tenga sentido que un juego también cuente con versión para la consola de la generación anterior.

“Siempre que tenga sentido desarrollar un título para PS4 y PS5, como Horizon Forbidden West, (que ya había sido confirmado), el próximo God of War, GT7, seguiremos tratando de hacerlo. Y si los propietarios de PS4 quieren jugar a este juego podrán hacerlo. Pero si quieren continuar y jugar la versión de PS5, el juego estará ahí para ellos." En la misma línea, no se descarta, pero tampoco se confirma que el lanzamiento de ‘Horizon Forbbiden West’, secuela directa de ‘Horizon Zero Dawn’, se produzca a finales de 2021, aunque el estado del juego se encuentra muy avanzado, como demostró el equipo con una extensa secuencia del nuevo título que ha generado mucho entusiasmo entre su comunidad de jugadores. “En el caso de Horizon, creo que estamos programados para lanzarlo en las fiestas de fin de año. Pero aún no es algo seguro. Estamos trabajando duro para confirmarlo lo antes posible".