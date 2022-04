Con más de 25 millones de cuentas, Square Enix no deja de abastecer con contenido a 'Final Fantasy XIV', ya que durante la emisión de 'Letter from the Producer LIVE' se ha revelado que el parche 6.1 se publicará el 12 de abril. En esta transmisión también se han mostrado más detalles sobre los contenidos de la actualización titulada 'Newfound Adventure', con un tráiler repleto de imágenes del juego. El productor y director Naoki Yoshida ha compartido más información sobre las nuevas misiones de la historia principal, la misión secundaria 'Tataru’s Grand Endeavor', los contenidos extra de la historia para las misiones de rol y otras cosas que llegarán con la serie de parches 6.1x.

Nuevo sistema Duty Support

El parche 6.1 marca la incorporación del nuevo sistema 'Duty Support' para el contenido de 'A Realm Reborn' (2.0). Con este nuevo sistema, todas las Dungeons y Trials para cuatro jugadores de la historia principal podrán jugarse en solitario con un grupo de PNJ. También está previsto revisar en profundidad Cape Westwind y Duties posteriores para facilitar la experiencia de juego en solitario. El sistema también se ampliará en actualizaciones futuras para el contenido de los parches 2.x y la expansión 'Heavensward' y posteriores.

Final Fantasy XIV Patch 6.1 - Newfound Adventure

Además del tráiler, el productor y director Naoki Yoshida ha compartido más detalles sobre algunos de los contenidos que estarán disponibles para los jugadores en la serie de parches 6.1x, que supondrá el inicio de un nuevo capítulo:

Nueva Alliance Raid para 24 jugadores; Nuevas misiones de tribus: A partir del parche 6.15, será posible disfrutar de nuevas misiones de la tribu de los Arkasodara para los oficios y clases de combate.

Zona residencial: Se pondrán a la venta las parcelas de Empyreum, la nueva zona residencial de Ishgard. Se ha mostrado el sistema de compra de parcelas, así como el calendario inicial para las ventas por sorteo.

Adventurer Plates (versión Beta)

Se ha podido comprobar el funcionamiento de la nueva herramienta Adventurer Plates. Los retratos de los jugadores podrán personalizarse con distintos tipos de luz, animaciones y ángulos de la cámara partiendo del aspecto actual del personaje, y será posible guardar múltiples retratos para usarlos en el futuro. Los perfiles de los personajes podrán incluir datos como el oficio y el título favorito, las preferencias para jugar, horas de juego activas, etc.

Novedades para el PvP

Durante la emisión, hemos podido conocer nuevos detalles sobre Crystalline Conflict, el nuevo contenido PvP a pequeña escala, incluyendo el nuevo sistema de recompensas y el calendario del PvP. También habrá ajustes en los oficios, la posibilidad de probar las piezas de equipo disponibles en FFXIV Online Store, actualizaciones de sistema y otras novedades.

En relación a las piezas de equipo, Square Enix ha anunciado que con el parche 6.1 regresarán las piezas inspiradas en la serie de televisión japonesa GARO. El parche también se lanzará con una nueva Dungeon y un nuevo Unreal Trial, titulado 'Ultima’s Bane' (Unreal), además del nuevo Unending Codex, un glosario de personajes y términos que se irá actualizando a medida que se avanza en la historia principal de 6.1. También traerá un nuevo Ultimate Duty (Dragonsong’s Reprise), mientras que con el parche 6.15 llegarán la misión secundaria 'Somehow Further Hildibrand Adventures' y las nuevas Custom Deliveries. El sistema para viajar entre centros de datos se incorporará en el parche 6.18.

Disco y libro

Por otra parte, The Primal, la banda oficial de FFXIV liderada por el director de sonido Masayoshi Soken, lanzará su nuevo disco el 25 de mayo de 2022 en todo el mundo, con el título de 'THE PRIMALS - Beyond the Shadow'. Por último, también se ha anunciado otro libro de arte titulado 'FINAL FANTASY XIV: Endwalker – The Art of Resurrection - Among the Stars'. Se trata de un libro de gran tamaño y a todo color que reúne el material gráfico creado durante el desarrollo de 'Endwalker', desde los nuevos oficios Sage y Reaper, hasta las localizaciones como Old Sharlayan y Radz-at-Han, pasando por las Dungeons, Trials, piezas de equipo y demás. El libro también incluye un código exclusivo para conseguir un objeto adicional en el juego: el minion Wind-up Ragnarok.