'The Callisto Protocol' se lanzará el 2 de diciembre para PS5, Xbox Series y PC. Pero esta no es la única novedad importante sobre el último proyecto del co-creador de ‘Dead Space’, Glen Schofield, ya que el anuncio se acompaña de las primeras escenas recogidas del videojuego. Hasta el momento solo se habían mostrado algunas imágenes y un tráiler que presenta algo parecido a la serie de Electronic Arts, con una ambientación oscura y opresiva, una estación espacial, realismo, monstruos y mucha, mucha sangre.

El videojuego de terror y ciencia ficción, desarrollado por Striking Distance Studios, se enmarca en la “luna muerta” de Júpiter en el año 2320, y sigue a Jacob Lee, un preso de la prisión Black Iron que debe luchar por su vida cuando un misterioso brote desata el caos en la luna. Los guardias de la prisión y los presos están mutando en unas criaturas llamadas Biófagos, y el jugador, además de luchar por sobrevivir irá descubriendo algunos oscuros secretos. “Es muy difícil crear momentos de terror en los juegos. Para desarrollar el mundo de 'The Callisto Protocol', el equipo usa lo que ellos llaman ingeniería del terror, un método que ayuda a crear momentos de miedo memorables. Consiste en crear un ambiente lleno de tensión, brutalidad, desamparo y humanidad que asuste a los jugadores… y que haga que se mueran de miedo”, comenta el director ejecutivo del estudio. No obstante, Schofield, defiende que es difícil crear momentos de terror y para ello "el equipo ha desarrollado un sistema de combate estratégico que obliga a los jugadores a acercarse a las criaturas. “Hemos mezclado el combate cuerpo a cuerpo con los tiroteos gracias a un arma de gravedad única llamada GRP”, añade. La iluminación es fundamental en un título de estas características y el equipo de desarrollo parece haber prestado especial atención a este respecto. "Hemos dedicado mucho tiempo al diseño de la iluminación para crear una sensación de pavor y hacer que los jugadores no sepan lo que hay más allá de las sombras. También hemos aprovechado la tecnología de audio 3D de PS5, el trazado de rayos acústico y la difracción para sumergir totalmente a los jugadores en el mundo del juego. Desde los sonidos monstruosos de los Biófagos resonando por los largos y oscuros pasillos, hasta el retumbar de las máquinas rotas de la prisión, el audio desempeña un papel fundamental para hacer que los jugadores se sientan atrapados, aislados y solos", asegura Glen. El equipo también ha trabajado en los tramos donde crear y liberar la tensión. “No puede haber sustos cada dos por tres. A veces esperamos un tiempo entre cada susto para que los jugadores puedan recuperarse, y otras veces los sorprendemos con dos o tres sustos seguidos.” No olvides echar un vistazo al tráiler.