No se puede hablar de PlayStation sin desligarla de 'God of War'. La principal franquicia de la división de videojuegos de Sony es, sin duda, el mayor atractivo de la línea de producción destinada a sus videoconsolas. Aunque tras su incursión en PC las aventuras de Kratos ya no son tan “exclusivas”, es imposible separar el personaje de la marca, cuya última aparición se remonta a una aplaudida reinvención de la serie publicada en abril de 2018. Han sido necesarios más de cuatro años de espera y expectación hasta llegar a su secuela ‘God of War: Ragnarök’, una superproducción que, como se puede suponer, se encuentra entre los estrenos más esperados del año.

Los plazos se darán por vencidos muy pronto y el 9 de noviembre se estrenará en millones de PS4 y PS5 de todo el mundo. Sin embargo, en Prensa Ibérica hemos tenido acceso al videojuego desde hace unas semanas y realmente te gustará, mucho, lo que tiene que ofrecer ‘Ragnarök’. No obstante, revelar cualquier elemento de su historia en este momento limitaría en cierta medida la inmersión en la trama, y no queremos eso, de modo que vamos a prestar especial atención a los elementos que no incurren en esta parte específica del título.

God of War Ragnarök - Tráiler Historia

Dios de la Guerra (e hijo)

La saga protagonizada por el “Dios de la Guerra” resucitó con un espectacular movimiento promovido por las mentes pensantes de PlayStation, que fue cimentada sobre una aventura desarrollada por Santa Monica Studio tan impactante como conmovedora, la cual incluso sorprendió a sus seguidores tradicionales, que hasta ese momento se sentían cómodos con el final propuesto en la línea original. Tampoco podemos olvidar que ha pasado un tiempo prudencial desde su reinicio y si jugaste a ‘God of War’ en su lanzamiento, es posible que no recuerdes algunos de los detalles de la historia. Pero no te preocupes, a grandes rasgos y aunque se trate de una secuela directa, tan solo conocer la trama general del juego anterior te permitirá disfrutar plenamente de la historia.

Si por el contrario no estás al corriente, Santa Monica ha incluido la opción “Resumen de God of War" en el menú principal. Se trata de un pequeño vídeo en el que se recapitulan algunas premisas de la producción anterior, pero sin desvelar ningún elemento que permita estropear la primera entrega a aquellos que se estrenan con la franquicia. Una de las características más aplaudidas de este ‘God of War’ de 2018 fue el cambio en la jugabilidad y la perspectiva, que dejó atrás las mecánicas clásicas y la rigidez de sus cámaras fijas. La realidad es que la franquicia se modernizó para mejor y, como puedes suponer, ‘Ragnarök’ representa la amplificación de las bases sentadas, ajustando y actualizando, pero sin salirse de la miscelánea sobre la que se construyó.

Novedades que son familiares

De modo que, si estás esperando algo drásticamente diferente al título anterior, este no es tu videojuego: de hecho, incluso se echan en falta más secuelas directas de este tipo, de las que trabajan sobre la base y refinan, ajustan e implementan novedades orgánicas al conjunto, algo que por desgracia se está perdiendo en las últimas generaciones. Aquí se reproducen estos conceptos, incluidas las mejoras, cambios y adiciones. Por poner un ejemplo, el hacha Leviatán y Las Espadas del Caos regresan, pero con la extensión de algunos combos y diferentes habilidades que se desbloquean con la extensión de las herramientas RPG (role-playing game) que vimos en la primera entrega.

No faltan novedades importantes aquí y allá que varían la forma de explorar, de resolver los rompecabezas o que influyen en las dinámicas de lucha. Estas implican a la capacidad de Kratos de congelar el agua con su hacha de hielo o imbuir las Espadas del Caos en fuego antes de entrar en combate. Vuelven las ejecuciones, esta vez más creativas sobre un generoso plantel de enemigos aún más variados, además de algún que otro jefe que no comentaremos para preservar la experiencia. Hay otras innovaciones que remarcar, por ejemplo, los nuevos diseños de niveles, con ubicaciones más verticales y la posibilidad de usar las Espadas del Caos para impulsar a Kratos, además de desplazar o destruir algunas estructuras que nos llevarán a descubrir grandes secretos.

Un viaje repleto de aventuras

Aunque las novedades y cambios siempre son bienvenidos, sin duda, las mayores expectativas del videojuego circundan sobre su historia y la continuación de los acontecimientos que dejó suspendidos hace cuatro años. Por fortuna, el nivel de calidad de la trama no ha disminuido en lo más mínimo, al contrario, se percibe mucho más fluido, equilibrado y sólido. La relación entre Kratos y Atreus se explora a lo largo de la narrativa y deja patente varios y espinosos conflictos familiares, tantos, que en este sentido puedes esperar desde continuas alusiones a tu adrenalina hasta momentos en los que la emotividad se abrirá paso en canal.

No tardamos en encontrar nuevos reinos, parajes o personajes en la trama y tras las primeras horas resulta sencillo encontrarse muy cómodo entre los tres elementos que sostienen la historia: exploración, cinemáticas y acción frenética. Es momento de explorar los escenarios, buscar artículos para el inventario o materiales para construir y mejorar tanto el armamento como la equipación. En el transcurso de la aventura también nos reencontraremos con pequeños amigos y conoceremos a nuestros “oponentes”, es decir, los personajes que circularán alrededor del dúo y que los obligarán a tomar decisiones importantes. Puede parecer vago explicarlo sin aportar detalles, pero en este caso no conocer previamente determinados elementos, así como (re)descubrir a sus personajes mientras avanzas, marca diferencias en la primera inmersión y es recomendable atreverse con la aventura sin haber curioseado antes. La sensación de no saber qué esperar en la siguiente escena tiene un efecto más sorprendente de lo habitual en ‘God of War: Ragnarök’.

Las complicadas relaciones padre e hijo

Si estás al tanto de sus valores de producción seguro que no esperabas otra cosa, pero sí, aunque ‘Ragnarök’ se corresponde a una secuela directa, se percibe como un título completamente nuevo, con cantidad de elementos que superar, mucho más espacio para explorar y excelentes enemigos además de enormes (literalmente) villanos con los que luchar. Kratos y Atreus también muestran claras evoluciones. Mientras el chico se hace mayor, nuestro protagonista expresa más emociones y mayor melancolía. Han pasado algunos años desde la trama original y ambos deben afrontar los peligros que trae el Fimbulwinter, el invierno constante que precede al Ragnarök. Kratos incluso mantiene un diario donde podemos entender más sobre sus pensamientos. Merece la pena leer todo, incluso la información referida a los personajes que ya conocemos para entender mejor cómo actúa nuestro protagonista y descubrir cantidad de elementos de su universo.

No hay muchas mejoras gráficas, pero tampoco es un problema

Por último, el aspecto gráfico de ‘God of War Ragnarök’ es la única faceta en la que no se percibe una evolución considerable. Sobre PS5 el juego ofrece la impresión de ser una evolución natural de lo que vimos en PS4, a pesar de que hay mejoras en los escenarios y, sobre todo, en personajes, modelados e iluminación. Pero no, nada que grite "nueva generación" o algún cambio gráfico irrebatible. Tampoco es de extrañar, ya que se trata de un producto intergeneracional, sin embargo, no es un problema, ya que sigue manteniendo su virtuosismo estético gracias a una majestuosa dirección de arte, que incide constantemente en elementos visuales espectaculares y sumamente creativos, capaces de secuestrar nuestra mirada con frecuencia, gracias a una belleza escénica que a menudo nos ha dejado sorprendidos. A nivel acústico contamos, de nuevo, con una banda sonora compuesta magistralmente que rescata ciertos arreglos de la original e introduce nuevas partituras creadas para la ocasión. Tanto los temas orquestales como los efectos son sencillamente perfectos, lo que, sumado a un estupendo trabajo de doblaje al castellano hace que el apartado roce la excelencia.

Conclusiones

Definitivamente, ‘God of War Ragnarök’ cumplirá tus expectativas, ya sea en términos de jugabilidad o de historia, todo fluye a la perfección y se han introducido muchos elementos que promueven líneas distintas a las esperabas. Una experiencia que cualquier propietario de una plataforma PlayStation debería disfrutar. La obra de Santa Monica Studio amplia, refina y refuerza unas bases que eran perfectas, ya no sólo en términos audiovisuales, sino también jugables y lúdicos.

El ritmo que imprime la secuela en combinación con el perfecto equilibrio de sus características, define un producto que se las arregla para ampliar los valores de la franquicia e incrementar la magnética atracción que produce la marca. ‘God of War Ragnarök’ es otro videojuego imprescindible y es indudable que le espera un éxito arrollador.