Una de las exclusivas de Xbox -y PC- previstas para su estreno a finales de año es ‘High on Life’, una producción de Squanch Games, el estudio de desarrollo fundado por Justin Roiland, co-creador de ‘Rick and Morty’ y ‘Solar Opposites’. Para uno de los responsables del equipo, Mikey Spano, el juego “es como ‘Metroid Prime’, ¡pero divertido!, y es el argumento general que hemos usado", explica el director, el cual también advierte que, debido a las limitaciones del estudio, el título no tendrá un mundo vasto e interconectado.

"Tenemos la limitación de un equipo pequeño y no podíamos crear un gran mundo interconectado. Así que creamos una estructura como en Metroid Prime 2: Echoes, donde tienes una base, que en este juego es la nave y en nuestro juego es una casa", explica Spano. Anticipa que ‘High on Life’ tendrá varios planetas y escenarios a los que se podrá acceder a través de la base -hub-, que se localiza en una casa. “Estos planetas estarán conectados a la casa, pero no están conectados entre sí". Ciencia ficción plagada de humor irreverente En ‘High On Life’ los jugadores desempeñan el papel de un cazarrecompensas con la misión de detener, nada menos que una invasión alienígena en la Tierra. Lo más extraño es que estos monstruos no solo se están apoderando de nuestro planeta, sino que están usando a los humanos como droga. Aquí es donde la parte del arsenal cobra otro nivel: “Puedes adquirir un arsenal de armas de ciencia ficción. Pero las armas en High On Life también son formas de vida inteligentes de otro planeta. Tienen sus propias caras y pueden hablar.” Estas armas tienen habilidades especiales y personalidades distintas, además de compartir sus opiniones sobre lo que está pasando, incluso entretejiendo sus pensamientos y opiniones en la historia. Pero tampoco se trata solo de hablar. Se prometen viajes a cantidad de planetas diferentes, donde conoceremos extraños extraterrestres y cazaremos una cantidad razonable de enemigos. Armamento con habilidades especiales y personalidades distintas El director también revela que el juego se asentará sobre diferentes movimientos básicos que el usuario puede combinar. "La idea era: para jugar bien, necesitas combinar todos los movimientos juntos. Y eso pasa por muchas posibilidades diferentes, de modo que terminamos con un sistema que da prioridad al jugador", dice. "Si puedes entender los combos, genial, pero no tienes que usarlos", dice Spano. High on Life - Requisitos Mínimos - Requiere sistema operativo Windows 10 de 64 bits; Procesador: Intel Core i5-4430K CPU a 3,00 GHz (4 núcleos); Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) /AMD Radeon R9 290x (4GB); DirectX: Versión 11; Almacenamiento: 45 GB de espacio disponible. High on Life - Requisitos Recomendados - Requiere sistema operativo Windows 10 de 64 bits; Procesador: CPU Intel Core i5-6402p a 2,80 GHz (4 núcleos) / AMD Ryzen 5 2600 (3,4 GHz); Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de video: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB) / AMD RX 5600 XT (6GB); DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 45 GB de espacio disponible. ‘High on Life’ llega en diciembre para PC (Epic Games y Steam), Xbox Series X|S y Xbox One. Estará disponible en Game Pass en el lanzamiento para PC y consolas. High on Life - Game Trailer