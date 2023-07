A partir de 2027, cualquier consola o PC portátil que pretenda comercializarse en la Unión Europea tendrá que alimentarse a través de una batería que pueda ser reemplazada fácilmente. La norma forma parte de un nuevo reglamento implementado por el Consejo de la Unión, con el cual se pretende garantizar que todas las baterías dispongan de un ciclo de vida “seguro, sostenible y competitivo”.

Facilitar el mantenimiento de electrodomésticos

Entre las consideraciones que componen las nuevas reglas del bloque comunitario se describe que los consumidores están en su pleno derecho de eliminar y reemplazar fácilmente las fuentes de alimentación de sus dispositivos. Si bien la regulación se aplica a sistemas electrónicos en general, los miembros de la Unión Europea también incluyen las consolas portátiles entre los productos afectados por la normativa. “Las baterías de los portátiles gaming están amparadas por el reglamento sobre baterías y residuos de baterías”, advierten desde el consejo europeo.

Según los miembros de la junta, hasta el año 2027 se estipula una cantidad de tiempo razonable para que los fabricantes se adapten a las nuevas reglas. Pero su implementación no necesariamente significa que los consumidores se encuentren plenamente capacitados para acceder y sustituir fácilmente las baterías de sus dispositivos. Si bien esta es la intención de los reguladores comunitarios, también se entiende que aun simplificando el diseño existen aparatos electrónicos en el cual el acceso a los componentes es algo más complejo. De cualquier modo, con mayor o menor grado de dificultad, las baterías deberían encontrarse a plena disposición de sus propietarios.

Herramientas especializadas de distribución gratuita

En estos casos, la Unión Europea establece que los fabricantes deben proporcionar acceso a “herramientas especializadas” de forma totalmente gratuita con la compra del producto. Según el Consejo, la intención es aumentar la competitividad y asegurar la transición a un modelo libre de emisiones nocivas para el medio ambiente. “Las baterías son clave para el proceso de descarbonización y el cambio de la UE hacia modos de cero emisiones. Al mismo tiempo, al final de su vida útil contienen muchos recursos valiosos y debemos poder reutilizar esas materias primas críticas en lugar de depender de terceros países”, argumenta Teresa Ribera, ministra española de Transición Ecológica. En este mismo sentido, el bloque ya había definido con anterioridad, como parte fundamental de esta regulación, que todos los dispositivos vendidos en los países miembros también deberán adoptar el estándar de conexión USB-C para 2024.

Estándar USB-C

La intención es permitir el uso de los mismos cargadores en diferentes dispositivos, evitando que los propietarios se vean obligados a adquirir un accesorio específico para cada uno de ellos. Además de hacer más cómoda la vida a los consumidores, la norma pretende reducir la cantidad de desechos generados por la producción de productos y accesorios con diferentes estándares. Aunque la norma sólo debería afectar inicialmente a los países que conforman el bloque comunitario, puede representar un cambio en la postura global de los productores, que pueden comenzar a considerar más viable económicamente adoptar el USB-C como estándar.

Entre los grandes fabricantes, incluso Apple -que no se ha mostrado muy contenta con la medida- ha confirmado que, de acuerdo a la nueva normativa, los iPhone se alimentarán a través de un puerto USB-C. En octubre del año pasado, Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, explicaba: "Obviamente, tendremos que cumplir. No tenemos otra opción. No me importa lo que quieren lograr los gobiernos", afirmó. "Pero, por lo general, tenemos ingenieros lo bastante inteligentes como para descubrir las mejores formas de hacerlo".