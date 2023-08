Madrid será de nuevo capital de los esports. Así lo ha confirmado Riot Games anunciando que el torneo internacional del shooter táctico ‘Valorant’ cambia de continente tras el éxito de este año en Tokio, para aterrizar en Europa, concretamente en la capital española.

¿Qué es Valorant Masters?

Pese a llevar sólo tres años en el mercado para PC, ‘Valorant’ se ha convertido en uno de los shooters tácticos más jugados en el mundo, proponiendo un sistema multijugador en el que dos equipos de cinco integrantes compiten por la victoria asumiendo el papel de un agente con diferentes armas y habilidades.

La estructura competitiva internacional del shooter de Riot Games prevé una serie de escenarios locales, regionales y mundiales dentro de su calendario. En la cúspide de este ecosistema competitivo se sitúa ‘Valorant Masters’ como uno de los mayores campeonatos internacionales del videojuego. Durante 2024 se celebrarán dos ediciones: en Madrid y Shanghai. Durante el primer torneo, 8 de los mejores equipos de diferentes partes del mundo competirán por la victoria donde los aficionados podrán experimentar la competición en su nivel más alto.

De nuevo España

No es la primera vez que Riot Games elige Madrid como sede de sus competiciones mundiales más relevantes. El Palacio de Vistalegre acogió en 2015 la final del split de primavera de la más importante competición europea del Moba de Riot Games, la LCS EU, un torneo que regresó a esta sede en 2018, para batir récords.

Por su parte, en 2019 fue el campeonato Mundial de League of Legends el que hizo parada en nuestro país, cuando los cuartos y semifinales de Worlds tuvieron su sede en la capital de España, consiguiendo colgar en minutos el cartel de “completo” en Vistalegre. Madrid no ha sido la única ciudad anfitriona de eventos internacionales, ya que Riot Games seleccionó Tenerife para albergar la LCS europea en 2014 y posteriormente, Barcelona para ser la sede de las League of Legends All Stars en 2016.

Presencia española

En la fase final de ‘Valorant Masters’ participan 8 equipos que previamente se hayan clasificado y que provienen de las diferentes ligas regionales: EMEA, América, Pacifico y, también, la recientemente anunciada China International League. Actualmente hay tres equipos españoles que podrían conseguir clasificarse para la máxima competición: Giants, Heretics y KOI.

"Una de las cosas que estábamos deseando hacer este año era comenzar la temporada con un evento en el que se enfrenten las regiones entre sí, y que estableciera el tono y las expectativas para el próximo año. Por lo tanto, a partir de 2024, comenzaremos la temporada con un torneo de dos semanas en cada Liga Internacional, que calificará a un total de 8 equipos para el primer Masters del año, ambas competiciones en un formato de doble eliminación. Y hablando de Masters, ¡me complace mucho anunciar que el Masters 1 de 2024 se celebrará en Madrid!", anunciaba Leo Faria, Global Head for Valorant Esports.