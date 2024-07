Fortnite: Todo lo que necesitas saber para hacerte gratis con el Cybertruck en el evento de verano

Epic Games anuncia oficialmente a través de las redes sociales de ‘Fortnite’ la llegada de un evento de tarea diaria para el juego: “Summer on the Road”. Además de EXP, al finalizar podrás canjear el paquete Tesla Cybertruck. La asociación con el fabricante de vehículos eléctricos llega como parte del evento de verano que comienza con nuevas tareas para completar, canjear EXP y recompensas. Según Epic, todos los días hasta el 31 de julio, se desbloqueará una nueva misión de Viaje por carretera de verano para que la podáis completar con vuestros amigos. Tenéis hasta el 6 de agosto para completar las nueve misiones, así que no hay problema si os perdéis los primeros días.

Las misiones irán alternando entre:

Conseguir una cantidad determinada de PE (en solitario o junto a vuestro grupo) en islas de creadores.

Conseguir una cantidad determinada de PE junto a vuestro grupo en Battle Royale de Fortnite (que incluye Battle Royale, Cero construcción, Refriega de equipos o Recarga), LEGO Fortnite, Rocket Racing o Fortnite Festival.

Cuantas más misiones de Viaje por carretera de verano completes, más recompensas desbloqueará todo el grupo en ‘Fortnite’. Por ejemplo, si completamos tres, conseguiréis el envoltorio Camuflaje del inframundo; si completamos seis, conseguiréis el accesorio mochilero Símbolo solar y, si se completan nueve, conseguiréis el lote de Cybertruck de Tesla. Ideal para vuestras próximas aventuras (Si completamos las nueve misiones también recibiréis el potenciador Modo bestia para el Cybertruck).

Recompensas en la carretera

Entre las muchas recompensas gratuitas por completar tareas diarias, podrás canjear el Underworld Camuflaje Wrap y el Solar Symbol Back Bling. Cuando completes un total de 9 tareas, recibirás el paquete Tesla Cybertruck, que incluye el chasis Tesla Cybertruck (equipado como un SUV), Cyber Wheel y varias pegatinas para tu vehículo. Hay muchas cosas que descubrir en Battle Royale, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival y en las innumerables islas de creadores.

Fortnite

No está de más recordar que el videojuego está disponible de forma gratuita básicamente en todas las plataformas actuales, tanto para juego local como para Steaming. Se puede acceder al juego en PC, Xbox One y Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, teléfonos inteligentes Android, NVIDIA GeForce Now y Xbox Cloud Gaming.