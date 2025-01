Todo lo que necesitas saber sobre los juegos mensuales de PlayStation Plus para febrero

Cada fin de mes, los suscriptores de PlayStation Plus esperan impacientes la comunicación que anuncia los juegos gratuitos que podrán disfrutar al iniciar el mes siguiente. Como es habitual, los altos mandos de PlayStation cumplen rigurosamente con su compromiso, y febrero no es la excepción. Además, este mes el listado llega acompañado de una información clave: a partir de 2026, el servicio Plus se centrará exclusivamente en PS5. Pero, antes de entrar en detalles sobre esta nueva política, echemos un vistazo a los títulos gratuitos disponibles a partir del 4 de febrero.

Payday 3 (PS5)

Si eres de los que disfruta de un buen juego cooperativo lleno de acción, ‘Payday 3’ es un título que no te dejará indiferente. Disponible en PS5, este juego de disparos en primera persona (FPS) de Starbreeze Studios permite unirse hasta cuatro jugadores para llevar a cabo robos de alto calibre en varios escenarios. El equipo de criminales deberá enfrentarse a fuerzas de seguridad, mientras idean la mejor estrategia para escapar con el botín.

High on Life (PS4, PS5)

En contraste con el tono oscuro de ‘Payday 3’, ‘High on Life’ ofrece algo completamente diferente. Este FPS de ciencia ficción de Squanch Games, Inc., disponible para PS4 y PS5, destaca por su estilo de dibujos animados y su guion lleno de humor ácido, cortesía de los creadores de ‘Rick y Morty’. En el juego, adoptas el papel de un cazador de recompensas intergaláctico que lucha contra un cartel alienígena, aunque el elemento que realmente hace especial al juego es el carácter único de sus armas parlantes, que se convierten en los aliados más cómicos de la aventura.

PlayStation Plus Essential - Monthly Games - February 2025

Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5)

Finalmente, ‘Pac-Man World Re-Pac’ revive uno de los juegos clásicos más populares de todos los tiempos con gráficos mejorados y una jugabilidad fluida. Disponible en PS4 y PS5, este remake da un toque moderno a la clásica fórmula del famoso Pac-Man. En esta versión debe embarcarse en una misión para rescatar a su familia, enfrentándose a los fantasmas de siempre, pero en un mundo mucho más colorido y tridimensional.

En 2026 olvídate de los juegos para PS4

El anuncio de los juegos de febrero también viene acompañado de una noticia importante que dará forma al futuro de PlayStation Plus. A partir de enero de 2026, el servicio dejará de ofrecer títulos gratuitos para PS4. Aunque los juegos activados seguirán disponibles, las futuras incorporaciones de títulos para la consola serán esporádicas y estarán más centradas en el catálogo general del servicio, en lugar de ser una oferta destacada de los juegos mensuales.

“La experiencia de PlayStation Plus seguirá evolucionando y, con ella, iremos optimizando sus ventajas, como descuentos exclusivos, acceso a multijugador online, almacenamiento online de datos guardados y mucho más. A raíz de esta transición para centrarnos en PS5, estamos deseando ofreceros más títulos de PS5 cada mes”, explican desde la división de juegos de Sony.

En todo caso, el mes de febrero se presenta lleno de opciones con ‘Payday 3’, ‘High on Life’ y ‘Pac-Man World Re-Pac’. Como siempre, tienes tiempo hasta el 3 de febrero para disfrutar de los títulos del mes que dejamos atrás: ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ (PS5, PS4), ‘Stanley’s Parable: Ultra Deluxe’ (PS5, PS4) y el remaster de ‘Need for Speed: Hot Pursuit’ (PS4), todos gratuitos como parte de la suscripción, antes de que los nuevos títulos lleguen a la plataforma.