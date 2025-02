El próximo ESO Direct se confirma en Twitch para el 10 de abril de 2025 y llega cargado de cambios

Es el momento de dirigir la mirada hacia 2025 y explorar cómo ‘The Elder Scrolls Online’ (TESO) seguirá ofreciendo una experiencia atractiva para sus jugadores. Desde 2017, el juego ha recibido contenidos y sistemas inéditos cada año bajo un calendario fijo. Sin embargo, esta estructura anual ha limitado al estudio en cuanto a experimentación y nuevas formas de desarrollo. Durante los próximos meses ‘TESO’ entrará en una fase de transformación, con un modelo de contenido basado en temporadas y una renovada orientación en la flexibilidad y la creatividad.

Un cambio en el modelo de lanzamiento

Para esto se implementará un nuevo modelo de contenido que busca diversificar las experiencias para todos los tipos de jugadores. Aunque seguirá existiendo una gran actualización centrada en una nueva zona, el sistema de capítulos dará paso a una política de lanzamientos más dinámica y flexible.

Introducción del modelo de temporadas

Es decir: en lugar de grandes actualizaciones anuales el juego implementará un sistema de temporadas con una duración de tres a seis meses. Cada temporada incluirá una combinación de contenido narrativo, eventos, nuevos objetos para la tienda, mazmorras y más. Este cambio permitirá al equipo desarrollar contenido con más libertad y lanzar actualizaciones cuando estén listas, sin la presión de una fecha fija en junio.

‘TESO’ también implementará nuevos sistemas de juego en fase de prueba, identificados como "experimentos" en las notas de parche, para evaluar su impacto y viabilidad. Algunas de las iniciativas en desarrollo y mejora incluyen:

Mejoras en el rendimiento de Cyrodiil, con una campaña donde las clases tendrán habilidades exclusivas para JcJ.

Aumento de la dificultad del combate en el mundo superior.

Mejora de animaciones, efectos especiales y el apartado sonoro del combate.

Nuevas zonas diseñadas para grupos de alto nivel y exploración de objetos.

Mejoras en las herramientas de gestión y reclutamiento de gremios.

Un nuevo instalador de parches con mejor rendimiento gráfico (solo en PC).

Recuperación de la Prisión de los Lamentos como tutorial inicial.

Mejoras visuales en zonas base, comenzando por las islas iniciales en marzo de 2025.

Modernización de la interfaz en PC.

Ajustes en la interfaz del mapa para facilitar la reincorporación de jugadores veteranos.

Un compromiso con las grandes historias

El cambio de modelo no significa el abandono del contenido narrativo, sino una nueva forma de presentarlo. En 2025, ‘TESO’ explorará nuevas maneras de expandir las historias de Tamriel mediante la continuación de tramas y desarrollo de personajes ya conocidos, nuevas historias centradas en organizaciones icónicas como la Hermandad Oscura o el gremio de magos o la expansión de zonas existentes a lo largo de varias actualizaciones. No obstante, para conocer cada detalle de esta transición, os recomendamos que no os perdáis el ESO direct el 10 abril de 2025, donde se revelará la primera temporada del nuevo modelo de contenido.

Bienvenidos a The Elder Scrolls Online - Tráiler