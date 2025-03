Estrenos de videojuegos del 31/3 al 4/4: Croc vuelve, Ellie también y tú vas a perder la noción del tiempo

Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que se lanzarán entre el 31 de marzo y el 4 de abril. Nos esperan cantidad de novedades destinadas a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Móvil y PC, incluidos los lanzamientos de las producciones más esperadas en compañía de algunos menos conocidos, pero igualmente interesantes.

De hecho, uno de los platos fuertes de esta semana es la llegada del esperado ‘The Last of Us Parte II Remastered’ a PC, que se publicará el 3 de abril. Otro lanzamiento relevante nos lleva hasta la versión remasterizada de ‘Croc: Legend of the Gobbos’ para consolas y PC, que será exclusiva de la tienda GOG. Pero tenemos más opciones de ocio interactivo, como ‘Post Trauma’, ‘Koira’, ‘Nif Nif’, ‘Flight Catastrophe’ y muchos más. Te invitamos a acompañarnos con el repaso de la lista completa de juegos y las plataformas en las que estarán disponibles.

31 DE MARZO

‘So to Speak’ (PC)

‘Sultan’s Game’ (PC)

‘STORROR Parkour Pro’ (PC)

‘Post Trauma’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Post Trauma’ es un survival horror que recupera la esencia clásica del género con un toque actual. La producción nos pone en la piel de un hombre atrapado en un entorno desconocido donde la tensión se construye a través de escenarios inquietantes y puzles bien elaborados. Visualmente impactante y con una narrativa en tonos oscuros, pretende dejarnos con los pelos de punta en PC y consolas Xbox.

Post Trauma. / .

1 DE ABRIL

‘Nif Nif’ (PC, Switch)

‘Koira’ (PC, PS5)

Un juego de aventuras con un planteamiento relajante y emocional que nos invita a descubrir un mundo dibujado a mano mientras formamos un vínculo especial con nuestra fiel mascota perruna, Koira. Se trata de un viaje sensorial lleno de momentos tranquilos, puzles ligeros y paisajes que invitan a perderse en su atmósfera.

2 DE ABRIL

‘Flight Catastrophe’ (PC)

‘Steel Hunters’ (Acceso anticipado PC)

‘Bugaboo Pocket’ (PC)

‘Paradise’ (PC)

‘Croc: Legend of the Gobbos’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC GOG)

El clásico de plataformas de los años 90 regresa con una remasterización completa que mantiene su esencia original, pero mejora en gráficos, sonido y controles. El formato nos invita a acompañar al adorable Croc en su plan para rescatar a los Gobbos, con niveles llenos de saltos, precisión y secretos por descubrir.

Croc: legend of the gobbos. / .

3 DE ABRIL

‘Oddventure’ (PC)

‘Roman Triumph: Survival City Builder’ (PC)

‘The Last of Us Parte II Remastered’ (PC)

La continuación de la odisea de Ellie y compañía llega por fin a PC con una versión mejorada que aprovecha al máximo el hardware más vanguardista. Mejores texturas, iluminación avanzada y rendimiento optimizado para ofrecer la experiencia definitiva de esta joya de y supervivencia que sigue conmoviéndonos a través de su intensa y cruda narrativa.

4 DE ABRIL

‘SWAT Commander: Prologue’ (PC)

‘Commander Quest’ (PC)

Un juego de estrategia en tiempo real que te permite liderar tropas en combates tácticos. Con una clara orientación hacia la gestión de recursos y la toma de decisiones rápidas, ‘Commander Quest’ promete constantes retos para aquellos que disfrutan de la estrategia más pura. Además, su estilo visual minimalista le da un toque bastante particular.

Buena semana para jugar

¿Cuál de estos juegos tienes más ganas de probar? ¿Tienes echado el ojo a alguna de estas producciones? Comparte tu opinión con nosotros.