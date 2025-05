Ha llegado el día en el que se inauguran los esperados Days of Play 2025, un evento que tradicionalmente llega cargado de potentes rebajas en el hardware de PlayStation, pero que cada año también se esfuerza en promover importantes descuentos en juegos, ediciones físicas y periféricos de PlayStation Store y de las tiendas habituales, todo acompañado de eventos especiales para su comunidad.

En primer término, durante el tiempo por el que se extiende la campaña puedes disfrutar de cientos de videojuegos rebajados, así como de novedades en el servicio PlayStation Plus. Pero también se han preparado citas y promociones especiales en línea para acompañar estas dos semanas en modo Party, como torneos dentro de juegos o promociones en su plataforma de vídeo Sony Pictures Core. Pero más allá de contarlo, nos ponemos al tajo con el único objetivo de localizar, organizar y detallar las mejores ofertas de la temporada.

Ofertas en juegos PlayStation Store

Los Days of Play 2025 se presenta con descuentos temporales en una enorme batería de títulos de PS4 y PS5. Hasta el 11 de junio, cientos de juegos y complementos digitales tendrán precios reducidos, algunos con rebajas realmente importantes. Entre ellos nos decantamos por varias entregas de franquicias de primer nivel.

No puede faltar el encantador ‘Astro Bot’ como punta de lanza en la lista de rebajas con un 15% de descuento, una buena excusa si quieres disfrutar de este familiar de culto ganador al Mejor Juego del Año en The Game Awards 2024. Asimismo, uno de los juegos más populares de la última década, ‘The Last of Us Parte II – Edición Remasterizada’, se encuentra con un 25% de descuento, por si quieres revivir (o descubrir) la saga de Ellie y Joel en PS5 con interesantes mejoras técnicas. Tampoco faltan clásicos intemporales de mundo abierto como ‘Red Dead Redemption 2’, que estos días alcanza un 75% de descuento.

Reunimos, ordenamos y seleccionamos las rebajas más potentes en juegos de los Days of Play 2025. / Elsotanoperdido

Hay espacio para todos

Estos son solo algunos ejemplos, pero la promoción abarca mucho más, desde superproducciones hasta indies. Según recogemos de PlayStation, la lista completa de títulos incluye cientos de nombres. Por motivos de espacio es imposible enumerarlos todos, pero tampoco pasa nada por mencionar que entre las ofertas figuran sagas como ‘Assassin’s Creed’, colecciones remasterizadas como ‘BioShock: The Collection’, éxitos multijugador como ‘Battlefield 2042’, propuestas de realidad virtual (‘After the Fall’, ‘Arizona Sunshine’), juegos de conducción (‘Assetto Corsa’) y un largo etcétera. Algo tan bestial que te recomendamos darte una buena vuelta por la página especial de Days of Play en PS Store.

Torneos y eventos especiales de la comunidad

Pero la cita no sería una verdadera fiesta sin contar con la comunidad para actividades especiales. Durante la edición 2025 se han organizado torneos en línea y otros eventos competitivos para fomentar la participación. En particular, nos gusta el Torneo especial de ‘NBA 2K25’ dentro de PlayStation Tournaments. Aquí desde el 3 al 11 de junio, todos los suscriptores de PS Plus que tengan el juego (está incluido como mensual) podrán inscribirse y sudar el mando en torneos diarios del popular título de baloncesto. Habrá múltiples competiciones y los mejores tendrán la oportunidad de ganar premios temáticos, como cantidades de moneda virtual (VC) que se pueden usar en el juego, así como avatares exclusivos para lucir en tu perfil.

Reunimos, ordenamos y seleccionamos las rebajas más potentes en juegos de los Days of Play 2025. / Elsotanoperdido

Que ahora me voy al cine

No tan usual, pero igual de interesante dentro de las promociones especiales de este año nos encontramos con Sony Pictures Core, el servicio de streaming y tienda de películas integrado en las consolas. Durante estos días ofrecerá descuentos en films basados en franquicias de videojuegos como 'Uncharted’, ‘Gran Turismo’, ‘Ratchet & Clank’, y demás. Incluso habrá ofertas flash diarias en ciertos contenidos (como éxitos de taquilla de superhéroes u otros géneros) con doble descuento durante los días que dure la fiesta.

Por último, no está de más apuntar que también se han habilitado descuentos del 30% en las suscripciones de PS Plus. De este modo, si aún no estás suscrito (o quieres extender el periodo) puedes hacerlo durante estas fechas con un precio muy atractivo. Eso sí, la rebaja en la suscripción es temporal, por lo que resulta aconsejable aprovecharla dentro de la ventana hasta el 11 de junio.

Un festival digital

En síntesis, la vertiente digital de Days of Play 2025 convierte estas dos semanas en un auténtico festival para sus jugadores. Entre las rebajas masivas de hardware también hay espacio en juegos, novedades digitales y ofertas de PS Plus. Como siempre, cerrado este periodo las ofertas expiran y los precios en PS Store volverán a la normalidad. Por ello, como cada temporada se abre el momento oportuno para repasar la lista de deseos y adquirir alguno de los juegos que llevábamos tiempo estudiando.