Cómo usar la nueva aplicación PlayStation Family en PS4 y PS5: Guía práctica para familias

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha puesto a disposición de los padres una nueva herramienta. El gigante del entretenimiento lanza una aplicación de control parental llamada 'PlayStation Family', que está diseñada para brindar a padres, madres o tutores más control sobre cómo niños y adolescentes interactúan con las consolas. Lo mejor es que ya se puede descargar en dispositivos iOS y Android, centralizando una serie de funciones de gestión directamente en tu móvil.

¿Cómo funciona la aplicación PlayStation Family?

La aplicación ofrece a los adultos la posibilidad de supervisar y personalizar las interacciones de videojuegos de sus hijos. Entre las funciones principales se encuentra la gestión detallada del tiempo de pantalla diario e informes de actividad que permite consultar cuánto y a qué juegos ha jugado el menor.

Más control, menos problemas

En realidad, la iniciativa se puede interpretar como una ampliación de los sistemas de control familiar ya existentes en PS5 y PS4. Pero con esto, la empresa refuerza su interés en crear entornos de juego más seguros para usuarios de todas las edades. Pero antes de liarnos con más explicaciones, aquí tienes un resumen de las características principales de 'PlayStation Family'.

Configuración inicial guiada

Configuración simplificada de cuentas infantiles. Creación rápida y sencilla del perfil del menor directamente desde la aplicación.

Notificaciones en tiempo real

Alertas sobre uso de juego y solicitudes de permisos. Aprobación o denegación inmediata de peticiones de juego y comunicación.

Informes de actividad

Informes de uso diarios y semanales. Seguimiento del tiempo ocupado y de los juegos utilizados.

Gestión del tiempo

Límites de juego por día de la semana. Control de rutina con opción de aprobar solicitudes de tiempo extra.

Control de gastos

Límite mensual y posibilidad de añadir fondos para PlayStation Store. Gestión para evitar gastos en compras en línea.

Filtros de contenido

Bloqueo por edad con ajustes preestablecidos y opciones personalizables. Garantía de contenido adecuado para la edad.

Gestión de interacciones

Ajuste de privacidad y conexiones con otros jugadores. Control sobre con quién puede comunicarse y jugar el menor en línea.

Recursos para aprobar solicitudes de extensión del tiempo de juego

Un apartado muy interesante para regular el tiempo de juego (siempre negociado con el menor) es el sistema de solicitudes. Cuando un jugador joven quiere superar el límite de tiempo establecido para el día, puede pedir autorización directamente desde la consola. Los padres, madres o tutores reciben y pueden aprobar o rechazar esta petición de tiempo adicional en su dispositivo móvil, sin necesidad de estar cerca de la consola.

PlayStation Family App – Tráiler

No obstante, los jefes de Sony advierten que esta es solo la primera versión de la aplicación. La compañía anticipa que planea incorporar funciones adicionales que se integrarán en 'PlayStation Family' en futuras actualizaciones. ¿Qué te parece la iniciativa? Tan solo con evitar una discusión, misión cumplida.