Mundo abierto
Black Desert Console recibe importantes actualizaciones para las mazmorras de Atoraxxion
Yolunakea, Orzekea y The Final Gladius añaden una batería de desafíos, historias y recompensas para los aventureros
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Pearl Abyss ha anunciado una importante actualización para ‘Black Desert Console’, que añade nuevo contenido a la saga de mazmorras de Atoraxxion: Yolunakea, Orzekea y The Final Gladius. La actualización profundiza en la narrativa y ofrece nuevas experiencias de combate y exploración en las misteriosas mazmorras de Atoraxxion.
Yolunakea
La tercera fortaleza de la saga, creada por el antiguo arquitecto Yolu, ya está disponible. En modos Normal y Elvia, se puede acceder a Yolunakea a través de Solis Makia, sin necesidad de completar las instancias anteriores (Vahmalkea y Sycrakea). Los aventureros pueden avanzar junto a Yaz, de los Guardianes del Secreto, para desentrañar el legado de Yolu.
Orzekea
Este nuevo bioma explora la historia de Orze, el cuarto y último Dehkima, y ofrece zonas de caza para jugadores de alto nivel. También disponible en los modos Normal y Elvia, se accede a la región a través del Reino de Elvia para enfrentarse al arma de Atoraxxion. Al derrotar al jefe final se desbloquea el Paraíso de Orze, que ofrece un botín especial dos veces por semana. Orzekea también presenta un modo cooperativo para cinco jugadores, que permite enfrentarse al jefe final en grupo.
Modo Solo de Atoraxxion
Ahora los jugadores de consola pueden afrontar las mazmorras de Atoraxxion en solitario, explorando la historia principal sin necesidad de formar grupo. Basta con elegir la opción “Enter Solo Mode” mediante la Solis Makia en las Catacumbas ancestrales para comenzar la aventura individual.
The Final Gladius
La saga Atoraxxion concluye con The Final Gladius, un desafío en solitario de alta dificultad diseñado para aventureros experimentados. Se desbloquea tras completar las misiones de Vahmalkea, Sycrakea, Yolunakea y Orzekea. Al completarlo, los jugadores reciben [Elección] La última prueba de Atoraxxion, que contiene un Martillo primitivo o un Martillo ancestral, disponible una vez por familia.
Black Desert Console - Atoraxxion: Orzekea The Final Chapter
Temporada V
La actualización también marca el inicio de la Season: V en consolas. Los aventureros podrán subir de nivel a sus personajes de temporada hasta nivel 60 o superior y obtener recompensas exclusivas. La temporada se extiende del 1 de octubre al 24 de diciembre de 2025. Con estas novedades, ‘Black Desert Console’ acerca aún más el contenido de ‘Black Desert Online’, reforzando la paridad entre plataformas. La próxima actualización, Edania, está programada para el 13 de noviembre. No está de más recordar que puedes encontrar el juego en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
