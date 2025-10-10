Análisis desde la trinchera de un 'Battlefield 6' que recupera sus mejores esencias

En noviembre de 2021, nació 'Battlefield 2042', uno de los lanzamientos más ambiciosos de la franquicia, pero también uno de los mayores fracasos de la industria en la historia reciente. EA y DICE intentaban revitalizar la saga durante un período de cambios, mientras 'Call of Duty' se beneficiaba del éxito de 'Warzone'. Ahora, con 'Battlefield 6', el clásico regresa a sus raíces con combates a gran escala, alto grado de destrucción y su clásico sistema de clases.

De vuelta a casa

Los jugadores querían más 'Battlefield' y menos intentos de revolucionar el mercado, demandaban un sistema de clases, refriegas tácticas a gran escala, entornos destructibles (con coherencia y consistencia), mapas mejor diseñados y el fin definitivo de la carrera táctica. 'Battlefield 6' es precisamente todo eso, incluidos sus movimientos de tropas, los mapas y el ritmo de las partidas, reconocibles al instante para cualquier seguidor de la franquicia. Es 'Battlefield' en su esencia.

Los mapas son extensos, los vehículos son prominentes y los modos clásicos se mantienen fieles al espíritu de la serie. Aun así, hay una clara influencia de 'Call of Duty' en los mapas más pequeños, que priorizan el combate rápido y cuerpo a cuerpo. Algo que quizá ofrezca un contraste interesante que rompe un poco con la naturaleza táctica de la franquicia y enfatiza los tiroteos de infantería contra infantería.

Las clases vuelven con características reforzadas

En todos los modos del juego regresan las clases Asalto, Apoyo, Ingeniería y Reconocimiento. Cada una ofrece dispositivos y atributos específicos por clase dentro del escuadrón. En los modos abiertos, tu personaje puede equiparse con cualquier arma, pero algunos modos de juego limitan el equipamiento a la preferencia de clase: fusiles de asalto para Asalto, ametralladoras ligeras para Apoyo, subfusiles para Ingeniería y fusiles de franco para Reconocimiento.

Sí, los soldados siguen teniendo nombre, pero no son tan llamativos o exóticos como los especialistas de ‘BF2042’. El sistema de clases sigue prácticamente la misma estructura de ‘BF3’ y ‘BF4’, con ajustes específicos para hacerlo más dinámico. Es decir, ahora cualquier clase puede levantar a un compañero de escuadrón (con una animación muy cinematográfica), pero solo Apoyo lleva el desfibrilador y ofrece municiones; el Ingeniero es el más adecuado para destruir o reparar vehículos y Reconocimiento representa al francotirador del equipo, equipado con herramientas de inteligencia. También hay un sistema de especialización simple que se reinicia tras cada partida y otorga ventajas temporales, lo que hace que cada clase muestre un perfil más especializado en combate.

El regreso de la campaña

Además del multijugador, no deberías perder un solo segundo de una frenética campaña con tintes cinematográficos. La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), responsable de estabilizar los conflictos durante décadas, se encuentra debilitada, y los problemas internos generan falta de seguridad política global. En este escenario surge Pax Armata, una corporación militar privada con ambiciones expansivas.

Esta organización no lucha por las naciones, sino por el poder, el control global y la influencia. La campaña comienza con el jugador al mando del sargento Dylan Murphy, un veterano que prefirió el frente a la carrera de oficial. Forma parte del equipo de Ingeniería del Escuadrón Dagger, con especialidad en infiltración, demolición y operaciones tácticas para los Marines Raiders de EEUU.

Destrucción más coherente, pero con limitaciones

Tanto en la campaña como en las variantes en red, los mapas forman una parte determinante de la experiencia. En ellos conviven blindados, transportes y helicópteros (en algunas listas también aviones) amenazados por un modelo de derribo parcial muy estudiado. Es decir, puedes destrozar muros, abrir huecos entre plantas o volar fachadas con cargas y proyectiles, el esqueleto del edificio siempre se mantendrá. Aunque las paredes caigan, las coberturas no desaparecerán por completo y la mayoría de puntos seguros seguirán siendo efectivos al final del intercambio de disparos.

En la práctica se abren ángulos nuevos (un disparo de tanque crea una línea de avance, un C4 despeja una escalera, un RPG perfora la pared de un objetivo) y obliga a reposicionarse. Los escombros pasan a ser parapetos útiles, pero no puedes nivelar un barrio entero a base de explosivos. Frente a las grandes secuencias de colapso de ‘Battlefield 4’, aquí se ha optado por mantener consistencia en las estructuras.

Jugabilidad y arsenal

Las mecánicas generales continúan la evolución de entregas anteriores y corrige deficiencias de 'BF2042'. Esprintar, lanzarse y apoyar el arma en superficies cercanas están presentes. Las animaciones acompañan y la respuesta es más eficiente a la rigidez del lanzamiento de 2021. En cuanto a las armas, hay una amplia variedad por categorías. Son lo suficientemente complejas como para ofrecer soluciones específicas: los subfusiles rinden mejor a corta distancia, mientras que las ametralladoras ligeras son más pesadas y lentas. Hay espacio para distintos estilos, salvo en mapas pequeños, donde el tiempo de apuntado y las cadencias ofrecen mejores resultados.

La personalización es amplia. Cada arma ofrece un número máximo de “puntos de accesorio” que consumen miras, bocas, empuñaduras, cargadores y tipos de munición, con impacto visible en las estadísticas. La progresión es clara: si quieres mejorar un arma, úsala. La interfaz puede confundir al principio, pero no es un árbol inagotable de nombres crípticos.

Conclusiones

El nuevo 'Battlefield' funciona como sucesor natural de 'BF3' y 'BF4'. Se mantiene fiel a las mecánicas importantes de la saga y parece haber escuchado a su público. Si vienes por combates a gran escala, vehículos, escuadras numerosas y mapas grandes, esto sigue siendo 'Battlefield'. La entrega consigue encarrilar la serie hacia el terreno que muchos pedían y lo hace sin titubeos. Recupera las clases, los mapas amplios y un sistema de destrucción que altera el campo de batalla sin convertirlo en un solar, de modo que siguen siendo posibles partidas con lectura táctica.

Para mantenerlo vivo, DICE planea temporadas con nuevos mapas, listas centradas en escuadras más contenidas (4v4 y 8v8), así como armas y vehículos, con contenido gratuito que evita partir a la base de jugadores y una estética más realista, lejos de extravagancias.