'Emberville': el prometedor RPG de acción con simulación agrícola llegará en acceso anticipado en 2026

Ayuda a los habitantes de Emberville a reconstruir su ciudad mientras los rescatas de las garras de fuerzas oscuras

Una iamgen de 'Emberville'.

Una iamgen de 'Emberville'.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

La desarrolladora Cygnus Cross ha confirmado los planes de lanzamiento para 'Emberville', su nuevo RPG de acción con elementos de simulación, que se lanzará en Early Access para PC, a través de Steam, en 2026. El título mezcla combates dinámicos con mecánicas de agricultura, pesca, construcción y crafteo, en un mundo pixelado de atmósfera oscura.

Una ciudad con mucho por hacer

Ambientado en la ciudad en ruinas de Emberville, el juego pone a los jugadores en el papel de exploradores encargados de rescatar a los residentes y ayudar a reconstruir la comunidad. Para ello, deberán enfrentarse a enemigos, desarrollar habilidades y recolectar recursos dispersos por todo el mundo. La progresión es multifacética, permitiendo mejorar categorías de armas y armaduras, así como habilidades de recolección y artesanía.

Durante el viaje, los jugadores podrán liberar a los PNJ atrapados en Vitromotus, una gigantesca mazmorra generada procedimentalmente. Cada personaje rescatado añade nuevos servicios y características a la ciudad. Uno de los pilares jugables es un sistema de combate basado en dos botones (ataques ligeros y fuertes), que ofrece combos vinculados a armas y habilidades específicas de cada clase. Es decir, puedes personalizar tu estilo desbloqueando nuevas combinaciones y heredando habilidades a medida que subes de nivel en distintas clases.

Personalización de alto rango

Esta flexibilidad se extiende al sistema de personalización, que incluye un área creativa donde construir casas, colocar granjas y equipos de fabricación, y decorar el entorno. Cada elemento tiene incidencia en la progresión de habilidades y la eficiencia de las actividades.

En otros aspectos, 'Emberville' deja entrever una interfaz que ajusta automáticamente el HUD según la actividad (combate, agricultura, pesca o construcción), reduciendo la gestión constante del inventario. Además, el mundo se genera de forma procedimental, con biomas variados, eventos aleatorios, enemigos únicos y tesoros ocultos. Interfaz y audio en español (España) para no perder detalle.

Características y requisitos de sistema

Entre las características principales de 'Emberville' destaca su formato de combate rápido basado en habilidades, con variedad de armas y combos. Un sistema de progresión profunda con evolución de armas, armaduras y habilidades de recolección y artesanía. Además de agricultura, minería y elaboración de objetos para producir recursos y equipamiento, los jugadores contarán con un área creativa para construir y personalizar el entorno con eventos, enemigos y secretos, que se complementan con un plan de herencia de habilidades entre clases para distintos estilos de juego.

Requisitos mínimos de sistema para 'Emberville' (PC)

SO: Windows 7 (64 bits)

Procesador: Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GeForce serie 400 / AMD Radeon HD 7000 (OpenGL 4.4)

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

'Emberville' – Tráiler

Mezcla de elementos con mucho sabor

El buen momento de los ARPG con granja y construcción demuestra que hay espacio para hacer mezclas inesperadas, como aquí, que se combinan combates, sistema de vida y progresión. 'Emberville' combina todo lo anterior sobre un mundo generado de forma procedural que renueva rutas y encuentros en cada partida.

