Marvel Cosmic Invasion revela dos héroes jugables y planes de lanzamiento en un nuevo tráiler

‘Marvel Cosmic Invasion’, el prometedor nuevo beat ’em up de estilo retro desarrollado por Tribute Games y publicado por Dotemu, ha recibido un tráiler que además de revelar dos nuevos personajes jugables, también oficializa la fecha de lanzamiento para el 1 de diciembre de 2025. En cuanto a los héroes, con la llegada de Iron Man y Phoenix, el número total de personajes disponibles asciende a 15.

El plantel de lucha crece con poderosos héroes

Entre los materiales inéditos se destaca principalmente a los dos nuevos héroes, pero también se muestran aspectos alternativos para varios de los componentes de un elenco que asciende con identidades tan conocidas como los recién confirmados Phoenix e Iron Man, además del Capitán América, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Raccoon, Beta Ray Bill, Silver Surfer, Black Panther y Cosmic Ghost Rider.

Marvel Cosmic Invasion se basa en TMNT: Shredder’s Revenge

Cualquiera que haya jugado a ‘TMNT: Shredder’s Revenge’ reconocerá de inmediato la estética y jugabilidad de ‘Marvel Cosmic Invasion’. Ambos títulos han sido diseñados y desarrollados por Tribute Games y producidos por Dotemu. “Después de elevar el nivel de los beat ’em ups inspirados en arcade con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu y Tribute Games modernizan la diversión atemporal de los beat ’em ups con batallas en equipo y una celebración de múltiples eras del universo de cómics más icónico en Marvel Cosmic Invasion.”

¿Cómo descargar la demo de Marvel Cosmic Invasion?

El juego ya cuenta con una demo en Steam para los interesados en probar sus nueve personajes a elegir entre She-Hulk, Rocket Raccoon, Phyla-Vell, Venom, Spider-Man, Storm, Wolverine, Nova y Capitán América. Para que no te lleves sorpresas al ejecutar el programa, aquí puedes consultar los requisitos mínimos de sistema en PC (1080p a 30 FPS).

Windows 10 de 64 bits

Procesador Intel Core 2 Duo E6550 o AMD Athlon 64 X2 6400+

Memoria 4 GB RAM

Gráfica NVIDIA GeForce GT 320 (1 GB) / AMD Radeon HD 6570 (1 GB) / Intel HD Graphics

Almacenamiento 200 MB

¿Qué puedes esperar de Marvel Cosmic Invasion?

A primera vista, la nueva apuesta de Dotemu ofrece un aspecto de recreativa de los 90, pero la gran diferencia respecto a los clásicos a los que rinde homenaje es que cada jugador puede elegir dos personajes a la vez y alternar entre ellos al instante durante la partida mediante un sistema llamado “Cosmic Swap”.

La campaña toma como base la saga Annihilation con Annihilus y su Oleada arrasando mundos. Los escenarios viajan desde Nueva York a la Zona Negativa con modos para un jugador, cooperativo local y en línea con dinámicas para encadenar combos y ataques especiales. Por el momento ya tenemos fecha de lanzamiento, plataformas y plantel de héroes cerrado. Ahora solo queda esperar hasta diciembre para disfrutarlo al completo en PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch y Switch 2.