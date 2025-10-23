Xbox Game Pass suma una generosa cantidad de juegos en octubre
Descubre los títulos que llegarán a los diferentes modelos de suscripción y cuáles son los juegos que abandonan el catálogo este mes
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Xbox ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass en octubre y principios de noviembre. Se incorporan ocho juegos al catálogo, divididos entre los diferentes niveles de suscripción Ultimate y Premium, además de PC Game Pass.
Entre lo más destacado se encuentra la llegada de ‘The Outer Worlds 2’, la esperada secuela que estará disponible el mismo día de su lanzamiento para suscriptores de Ultimate y PC. Además de las novedades, Xbox también ha enumerado los juegos que dejarán el servicio el 31 de octubre, con ‘Metal Slug Tactics’ y ‘Jusant’ incluidos en esa lista, junto a ‘Return to Monkey Island’. Consulta todas las llegadas y salidas programadas a continuación.
Ultimate, Premium y PC
‘Halls of Torment’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 28 de octubre
‘1000xRESIST’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 4 de noviembre
Ultimate y PC Game Pass
‘Bounty Star’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 23 de octubre (Day One)
‘Super Fantasy Kingdom’ (Game Preview) (PC) - 24 de octubre (Day One)
‘The Outer Worlds 2’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 29 de octubre (Day One)
‘Football Manager 26’ (PC) - 4 de noviembre (Day One)
‘PowerWash Simulator 2’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 23 de octubre (Day One)
Premium
‘Football Manager 26 Console’ (nube, consola y PC) - 4 de noviembre (Day One)
‘Microsoft Flight Simulator 2024’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - ya disponible
‘Commandos: Origins’ (nube, consola y PC) - ya disponible
¿Qué juegos salen de Xbox Game Pass 3 el 1 de octubre?
‘Jusant’ (nube, consola y PC)
‘Metal Slug Tactics’ (nube, consola y PC)
‘Return to Monkey Island’ (nube, consola y PC)
¿Qué te parecen las novedades de Xbox Game Pass en octubre? ¿A cuáles de estos títulos planeas jugar primero? Ahora que ya conocemos los juegos y planes, basta con encender la consola y comenzar a disfrutar.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?