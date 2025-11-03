Worlds 2025: KT Rolster y T1 se medirán por el título de campeón del mundo 2025 en una final de alto voltaje

El Campeonato Mundial de ‘League of Legends’ (Worlds) 2025 sigue sumando jornadas para la historia y durante los últimos días hemos podido disfrutar de su fase eliminatoria. Una vez más, el dominio asiático ha sido incontestable y, pese a la insistencia y el buen nivel del equipo europeo G2, serán KT Rolster y T1, dos equipos coreanos, los que disputen la final que proclamará al campeón del mundo.

G2 cae en cuartos de final frente a un gran TopSports

Durante toda la competición, G2 ha ido dejando muy buenas sensaciones. El equipo alemán pasaba cómodamente a la fase de eliminatoria siendo el único equipo no asiático en conseguirlo. Sin embargo, el camino no ha llegado más allá y en los cuartos de final, primera ronda de esta fase eliminatoria, ha caído derrotado ante un gran TopSports.

Los europeos no tuvieron muchas opciones durante su enfrentamiento. Aunque lograron arrebatar un mapa y caer por 3-1, el dominio del equipo asiático desde el primer momento fue indiscutible. TopSports firmó una de las mejores partidas de toda la competición dejando completamente anulados a los alemanes y acabando con las esperanzas de Europa en este Worlds 2025.

Faker. / .

Intensas jornadas

También en cuartos de final se dio un cruce entre el equipo chino Anyone’s Legend y los coreanos T1. Aunque los coreanos no llegaban en su mejor momento de forma, consiguieron reponerse a una dura fase suiza para mostrar su mejor versión ante los favoritos locales. El resultado fue una victoria por 3-2 para T1 en un enfrentamiento que hizo las delicias de sus seguidores y que ya ha quedado para la historia.

T1 recupera su mejor nivel

Pese a no haber arrancado la competición con buen pie T1, vigentes campeones del mundo, parece que han recobrado su mejor nivel y durante los últimos días se han desecho de rivales con mucha identidad para alcanzar la final de Worlds 2025. Con un Faker intratable durante las últimas series siendo el líder indiscutible de la formación coreana, T1 buscará revalidar el título mundial y seguir haciendo aún más grande su leyenda dentro del mundo de los esports.

En frente otro equipo coreano

KT Rolster. Este equipo, que siempre ha destacado por su irregularidad, parece que va encontrando su ritmo y a lo largo de Worlds 2025 no ha perdido un solo partido. En su camino a la final se deshizo con comodidad de CTBC Flying Oyster y de Gen.G, unos de los máximos favoritos al título. Esta será su primera final de Worlds y tendrán que hacer frente al equipo más laureado de la historia de 'League of Legends'.

El momento de la final

Con los dos equipos más en forma listos para disputar el título, la gran final de Worlds 2025 tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 08:00 (hora peninsular) en el Dong’an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium de Chengdú (China). Podrá seguirse en directo y en castellano en los canales habituales, incluido el canal de LVP.