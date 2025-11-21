'Vampire Crawlers': Poncle revela un 'spin-off' de construcción de mazos por turnos basado en 'Vampire Survivors'

Durante la emisión del intenso Xbox Partner Preview de noviembre, Poncle sorprendió a los jugadores de 'Vampire Survivors' con la presentación oficial de 'Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors', un atractivo híbrido de 'roguelite' y construcción de mazos por turnos basado en el fenómeno independiente, que se lanzará para Steam, Xbox Series X|S, PS5, Switch, iOS y Android en 2026.

El primer 'spin-off' con sello 'Vampire Survivors'

El nuevo proyecto del desarrollador europeo que goza de su merecida fama internacional gracias al fenómeno vampírico, invita a la familia Belpaese y a otros cazadores de monstruos a dejarse la piel en mazmorras encantadas. El propio Poncle describe ‘Vampire Crawlers’ como un videojuego de construcción de mazos por turnos “muy exigente”. Esta definición deja entrever una experiencia de juego extremadamente rápida, destinada a incrementar su dificultad a medida que pasan las partidas con las citadas cartas ganando una importancia fundamental en la economía del juego.

Planificar cada estrategia

Cada partida permite “tomarse su tiempo y planificar una estrategia ... o jugar a una velocidad vertiginosa, casi sobrehumana: ¡en cualquier caso, será un éxito!”, comenta Luca 'Poncle' Galante. La dinámica de juego, que consiste en crear tu propio mazo de cartas mágicas, se alternará con sesiones de exploración de mazmorras, donde los usuarios deben probar diferentes Crawlers para experimentar con ataques, hechizos y combos apocalípticos en constante evolución.

Entre partidas, también será posible visitar la Aldea Crawler, un centro con mercaderes que ofrecerá potenciadores y cartas especiales a cambio de las almas arrebatadas a los enemigos y los tesoros descubiertos en las mazmorras, purificadas por las fuerzas del mal al servicio del siempre escurridizo Biscount Draculò.

¿Cómo funciona Vampire Crawlers?

Es un formato por turnos donde juegas tus cartas para realizar combos. Cada naipe que uses podrá multiplicar el efecto del siguiente. En este sentido, el sistema de juego por turnos permite estudiar cada movimiento sin importar la velocidad a la que prefieras jugar.

En realidad, todo se basa en la construcción de mazos. Podrás acumular experiencia y subir de nivel para conseguir nuevas cartas, abrir cofres para obtener gemas de personalización y mejoras que permiten evolucionar las armas y convocar a los supervivientes para desencadenar efectos en cascada y romper el juego. Lo anterior se sucede mientras recorres mazmorras de varias alturas repletas de algo extraño en el formato ‘Vampire Survivors’, como son paredes que funcionan de verdad, además de todo tipo de tesoros e interacciones.

Poncle inicia oficialmente una serie de spin-offs

La idea es recoger algunos de los pilares fundamentales de ‘Vampire Survivors’, como su accesibilidad, inmediatez, precio, rejugabilidad, tono desenfadado y otros elementos, para aplicarlos a géneros ya existentes. Mientras el equipo principal de Poncle sigue trabajando en un proyecto secreto para el futuro, parece que los conceptos de los'spin-offs' se desarrollan en colaboración con otros estudios 'indie'.

What's next for Vampire Survivors?

En este caso, ‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’ tiene previsto su lanzamiento en 2026 para Steam (PC), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS y Android, con acceso inmediato a Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.