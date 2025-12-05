Imprescindibles de Navidad en Dungeons & Dragons para amos del calabozo y novatos curiosos

Si eres de los que al escuchar “dados, mazmorras y dragones” sienten un cosquilleo en el estómago, entonces presta atención, porque estas navidades tienes dos asuntos casi obligatorios en tu lista de pendientes. Nos referimos a una herramienta indispensable para Dungeon Masters veteranos y una caja de inicio planteada para adentrarse por primera vez en el universo ‘Dungeons & Dragons’ (D&D). A nivel práctico, tanto la ‘Dungeon Master’s Guide’ como el kit ‘Heroes of the Borderlands’ son la vía principal para acceder o profundizar en historias épicas y grandes tardes de aventuras con amigos.

Una herramienta indispensable para directores de juego

Para los directores de juego (Dungeon Master), este libro en castellano es casi como llevar la mesa de juego completa bajo el brazo. Recoge las reglas básicas y muchos consejos útiles para jugar a Dragones y Mazmorras y al mismo tiempo sirve como guía de referencia e inspiración para dirigir casi cualquier campaña.

Es el punto de referencia al que hay que volver cuando algún iluminado improvisa esa inimaginable locura (algo que suele suceder con bastante frecuencia) y no sabes qué hacer. Además de solventar dudas y saldar cuentas, también es irresistible cuando necesitas ambientar una escena cargada de tensión o simplemente para buscar ideas que ayuden a que tu historia se desarrolle de forma coherente. En realidad, todas las posibilidades están recogidas en este manual de 384 páginas completamente en castellano.

Aunque también existe en formato digital, tener el libro en físico resulta especialmente práctico cuando compartes mesa con amigos que todavía no controlan algunos aspectos del juego. De hecho, se puede usar como referencia rápida, de manera que cualquier duda sobre las reglas se resuelve en un momento y se mantiene el ritmo de la partida con las mínimas interrupciones.

D&D Starter Set: Heroes of the Borderlands – Tráiler

La opción más acertada si eres principiante

Ahora bien, si tu caso es más bien que te llama la atención el mundo de ‘D&D’ pero no sabes por dónde empezar, Wizards of the Coast lo pone un poco más fácil con el kit de inicio ‘Heroes of the Borderlands’. El conjunto se ha elaborado a partir de una caja que incluye todo lo necesario para empezar una partida desde cero. Es decir, una guía de inicio rápido con las normas básicas, tres aventuras listas para jugar con diferentes temáticas (una orientada al combate, otra a la exploración y otra simplemente al rol), hojas de personaje ya hechas, más de 200 cartas de equipo, objetos, hechizos, PNJ, monstruos y por supuesto mapas y dados. De momento solo está disponible en inglés, la versión en español llegará el año que viene, así que sólo tienes que poner los lápices y sumarlos a las ganas de jugar.

Una aventura tras otra

Este set está configurado para reunir de 3 a 5 jugadores sin necesidad de que ninguno tenga experiencia previa, aunque es cierto que alguien tendrá que asumir el papel de Dungeon Master y lanzar al resto a luchar en peligrosas mazmorras y a salvar pueblos asediados por monstruos. Todo esto que suena irresistible coge más fuerza al calor de las fiestas, así que, si quieres adentrarte en el mundo de ‘D&D’, compartir aventuras épicas y descubrir qué hace verdaderamente grande a ‘Dungeons & Dragons’, aquí tienes un par de buenas excusas.