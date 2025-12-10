Transfórmate en un lobo feroz, un oso devastador o en un guiverno que escupe fuego con el lanzamiento de ‘Path of Exile 2: The Last of the Druids’ el próximo 12 de diciembre. Además, no hay excusas, porque se podrá jugar gratis desde su estreno hasta el 15 de diciembre en PC, Steam, PlayStation, Xbox y Epic Games Store y experimentar con las habilidades del Druida, descubrir la nueva mecánica de creación de mazmorras y enfrentarte a Atziri, la nueva jefa pináculo. Vamos con todo ello.

La fuerza de la naturaleza toma forma

El guion oficial nos pone al tanto de la situación del Druida, que tras ver cómo su ciudad natal ha sido destruida por el Rey de las Nieblas, perdió los últimos vestigios de su humanidad y vagó por los bosques de Ogham. Ahora, reavivado, busca lo que queda de su pasado y se embarca en un viaje para encontrar a su esposa y recuperar su vida. Para ello empuña un nuevo tipo de arma, el Talismán, que invoca el poder de Draíocht y le permite transformarse en un animal. Cada tipo otorga acceso a una forma específica, permitiendo al Druida convertirse en algo mucho más letal:

Lobo: canaliza la energía lunar en un asalto implacable, potenciando sus ataques con daño de frío para congelar a los enemigos. Como verdadero alfa, la forma de lobo puede invocar una manada de esbirros que luchan a su lado.

Oso: personificación de la devastación pura, acumula cargas de Furia para aplastar a sus enemigos. Con cada rugido amplifica su capacidad destructiva.

Guiverno: surca los cielos del campo de batalla y se alimenta de los enemigos recién caídos para potenciar sus habilidades. También puede lanzar rayos, fuego y ataques aéreos sobre sus enemigos.

Todo dispuesto para el aluvión que tiene preparado The Last of the Druids en Path of Exile 2. / Elsotanoperdido

En forma humana, el Druida domina la tierra y la tormenta. Los volcanes irrumpen bajo sus enemigos, las raíces los inmovilizan y los truenos destrozan a sus adversarios. Para ello toma el control de la nueva habilidad “Tótem de Hechizos”, que crea un tótem capaz de lanzar automáticamente cualquier hechizo elegido durante un tiempo. Para crear un tótem se requieren cargas de resistencia o de poder, que se genera consumiendo cargas de Furia en forma de Oso o alimentándose de cadáveres en forma de Guiverno.

La ira de la naturaleza

Según avanza convierte la furia de la naturaleza en otra arma y asciende al Chamán, que consume cargas de Furia para amplificar los efectos catastróficos de sus hechizos con meteoritos, tormentas elementales y una fuerza mágica implacable. Aprovechando el antiguo conocimiento de los Azmerian Maji, el Chamán puede extraer un poder inmenso de Runas e ídolos.

Al desbloquear el nodo Wisdom of the Maji en el árbol de esta ascendencia, cada Runa e Ídolo adquiere modificadores exclusivos y disponibles solo para el Chamán, abriendo un abanico de opciones a la hora de personalizar el personaje. Al invertir en el nodo Bringer of the Apocalypse, el Chamán se convierte en un conducto viviente de devastación. El daño elemental sostenido desencadena tormentas de varios elementos en cascada, destrozando a cualquier enemigo que ose desafiar la ira de la naturaleza.

Con la segunda clase de ascendencia del Druida, el Oráculo podrá distorsionar el tiempo y el destino. Con ella podrá desbloquear Foresight, una habilidad que permite predecir los movimientos y recibir premoniciones sobre el uso futuro de habilidades. Al seguir estas visiones, activando esta misma habilidad, se aumenta el daño. Coverging Paths potencia aún más la eficiencia en combate, cuando los enemigos son susceptibles a Congelación, Aturdimiento o Electrocución, permitiendo al Oráculo activar Moment of Vulnerability y fusionar líneas temporales futuras y presentes para atacar simultáneamente.

Al ascender como Oráculo se desbloquean más de 130 pasivas adicionales dentro del árbol del Druida. Invertir en The Unseen Path permite al Oráculo extraer poder de futuros alternativos y acceder a habilidades que, de otro modo, serían inalcanzables, como Self-Sacrificing, que reduce el coste de Espíritu de los súbditos para aumentar el número total de invocaciones a cambio de mayores costes de reserva de espíritu, o Corruption Endures, que otorga una pequeña posibilidad de evitar la muerte.

Path of Exile 2: The Last of the Druids

Reequilibrio, revisiones y nuevas gemas de asistencia

También se han añadido más de 30 nuevas gemas de asistencia, incluidas varias de linaje que introducen opciones a la hora de personalizar las builds de los jugadores. Entre las nuevas gemas se encuentra Crecimiento Acelerado, que provoca detonaciones botánicas volátiles, así como Embates Tectónicos, que agrega impactos en cascada adicionales y permite que todas las clases generen efectos devastadores.

Esta actualización también introduce 11 nuevos objetos y equilibra la potencia de decenas ya existentes. Hasta 21 gemas de asistencia de linaje han sido rediseñadas y se han incluido nueve totalmente nuevas. Además de las dos nuevas clases de ascendencia para el Druida, se han retocado en casi todas las clases de ascendencia, algunas de ellas han recibido cambios sustanciales, como la del Guerrero, El Herrero de Kitava. Del mismo modo se han reequilibrado más de noventa habilidades activas en todas las clases. Completando esta revisión general, el árbol de pasivas se ha ampliado con más de 250 nuevas habilidades.

Para mejorar la claridad en el combate, la densidad de monstruos ya no aumentará en mapas de mayor nivel. En su lugar, la dificultad y las recompensas escalan proporcionalmente y en lugar de un 40 % más de monstruos, los enemigos ahora proporcionarán un 40 % más de objetos, un 40 % más de experiencia y tendrán un 40 % más de vida, excluyendo a los jefes. También se han reducido los modificadores de velocidad de los monstruos para evitar que los jugadores se sientan abrumados. Siguiendo con las mejoras visuales, la niebla de la mecánica de Delirio se ha suavizado significativamente.

La carga del procesador (CPU), el multithreading (la técnica del multihilo) y la optimización del rendimiento también han sido algunos de los elementos que han participado de esta actualización. Esto se traduce en el incremento de FPS hasta en un 25 %, además de una reducción notable de los picos de caída. Estos cambios son especialmente perceptibles en la versión de consola. Asimismo, se están desarrollando mejoras de rendimiento adicionales que se implementarán progresivamente en los próximos meses.

La corrupción creciente en Fate of the Vaal

También puedes esperar un regreso a la época dorada de la civilización Vaal. La reina Atziri impulsada por la búsqueda imposible de la eterna juventud se prepara para sacrificar su imperio. Somete al Arquitecto Real y a los leales seguidores de Atziri para resistir un pasado que aún puede reescribirse. Con la corrupción resurgiendo por todo Wraeclast, deberás derrocar la maligna energía de las estructuras de Vaal que emergen del suelo y redirigir su esencia. Al dotar de energía estos dispositivos se abrirá una puerta hacia el antiguo templo de Lira vaal.

Personaliza tu templo

Los encuentros con Vaal desbloquearán el acceso a las distintas salas del templo. Seis salas que pueden ensamblarse para formar la disposición que elijas. Con cada partida algunas cámaras se mantienen mientras que otras quedan consumidas por la ruina. En este espacio podrás continuar alimentando faros para desbloquear nuevas salas aumentando la complejidad y también las recompensas del templo. Existen más de una docena de salas diferentes cada una con enemigos, mecánicas y recompensas específicas.

La colocación de cada sala es crucial para obtener el máximo beneficio. Por ejemplo, podrás ubicar a un Commander junto a un Garrison of Troops para que los enemigos sean más poderosos y otorguen mejores recompensas al ser derrotados. Al recorrer el templo algunas salas se desestabilizan, algo que te permitirá añadir seis nuevas habitaciones en cada partida, incrementando así el tamaño del templo. Tampoco pierdas de vista los Medallones que modifican el comportamiento de las salas, duplican las oportunidades de corrupción y activan mecanismos Vaal experimentales capaces de reemplazar las extremidades del personaje por partes mecánicas. Todo esto y mucho más, a partir del 12 de diciembre, para esa fecha ya deberías estar preparado.

Nuevas mecánicas de artesanía Vaal

Domina el poder de la corrupción a través de los mecanismos de artesanía del templo:

Triunfo de Juatalotli: modifica un objeto único Vaal corrupto, sustituyendo sus modificadores por variantes específicas de los Vaal.

Máquina precursora corrupta: corrompe tablillas usando energía ancestral

Triunfo de Jiquani: distorsiona los Núcleos del Alma

Adquisición de Kishara: intenta recuperar objetos fusionados al equipo, con diferentes resultados de éxito.

Enfréntate al Arquitecto Real y a la nueva jefa del pináculo

Xipocado, devoto de Atziri, se interpone entre el jugador y el acceso más profundo al templo. Superarlo otorga entrada a nuevas herramientas de artesanía y acerca un paso más a enfrentar a la reina. Adorada por su belleza incomparable, Atziri fue la infame soberana que llevó a sus seguidores a la perdición; ahora reaparece como una nueva jefa del pináculo.

Una de las recompensas por derrotar su forma corrompida es Dictamen de Atziri, un poderoso báculo que potencia todas las gemas corrompidas y permite a los jugadores intercambiar vida por un aumento de daño. Mientras se empuña, los Espejos de Refracción aparecen periódicamente en el campo de batalla. Los proyectiles disparados hacia ellos estallan en una nova divisoria y podrán encadenarse de un espejo a otro, amplificando dramáticamente el potencial ofensivo.

Rise of the Abyssals incorporada al juego base

Los Abisales permanecerán en el juego como una mecánica permanente, junto a un nuevo árbol de pasivas y las nuevas tablillas de endgame. Cierra fisuras y consigue recompensas únicas y valiosas. Se ha eliminado el sistema de artesanía Abisal en objetos y Piedras Guía para reducir fricción innecesaria y la saturación visual. Como compensación, los modificadores en las tablillas han sido potenciados sustancialmente. Tras derrotar al Árbitro de Ceniza, los jugadores también podrán mejorar tablillas a calidad rara con cuatro modificadores usando moneda estándar.

Path of Exile 2: Fate of the Vaal

Despierta a la bestia

The Last of the Druids se lanzará simultáneamente en todas las plataformas el 12 de diciembre. Los nuevos jugadores podrán unirse en cualquier momento mediante los Paquetes de Colaborador del Acceso Anticipado, que incluyen acceso a la expansión y a cosméticos exclusivos en PC, Steam, PlayStation, Xbox y Epic Games Store.