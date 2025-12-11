Novedades
'Post Malone's Murder Circus Encore' llega para poner patas arriba 'Hunt: Showdown 1896'
Con una nueva personalización de perfil, desafíos de historia y mucho más, es el espectáculo más perverso hasta la fecha para el popular juego de extracción
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
En las oficinas de Crytek celebran que su shooter de extracción, 'Hunt: Showdown 1896' ha superado los 10 millones de jugadores con la llegada de mucho contenido. Se trata de 'Post Malone's Murder Circus Encore', que como habrás deducido es un enorme evento dentro del título en colaboración con el artista 9 veces certificado Diamante y declarado jugador de 'Hunt', que nos propone un reinado de terror carnavalesco que estará disponible hasta el 9 de febrero de 2026 en PC, PS5 y Xbox Series X|S. Este acontecimiento se acompaña de la actualización 2.6, que ofrece un buen puñado de contenido nuevo, algunas funciones demandadas por la comunidad y otras mejoras en el conjunto lúdico.
El antiguo Maestro de Ceremonias
Ahora que hemos preparado nuestro teatro de operaciones y el escenario está listo para una nueva y caótica lucha, el antiguo Maestro de Ceremonias (interpretado por Post Malone) ha renacido como el brutal Discípulo de la Muerte y pretende recuperar su Dominio corrompido. Pero las posibilidades de victoria penden del legendario artefacto HelioStone, aún perdido. En este contexto, los cazadores se ven envueltos en un nuevo conflicto donde viejos enemigos y nuevas alianzas chocan.
Desafíos de historia y personalización del perfil
El formato también ofrece un nuevo sistema de juego que han denominado Desafíos de Historia, que ofrece una especie de jugabilidad narrativa. Estos capítulos temáticos permiten indagar entre la rica historia del juego y los antecedentes de los Cazadores mientras ganan recompensas. Se lanza con el relato temporal 'En los Vientos del Solsticio de Invierno', sobre Krampus y la historia gratuita permanente 'Un Gusto Adquirido', que sigue a un cazador llamado Tennessee Morgan.
En esta línea de novedades, ahora se podrán mostrar nuestros logros con la nueva Personalización del Perfil de Jugador. Este sistema permite distinguir una identidad única a través de avatares, títulos, marcos cosméticos, insignias de logros y rastreadores de estadísticas, visibles en los vestíbulos, en la última partida y en las pantallas de muerte. Es decir, ahora cada enemigo y amigo tiene una identidad distinta y tus logros se mostrarán claramente a los rivales.
Dinámicas de juego
La actualización 2.6 introduce el Efecto de Estado "Mojado". A nivel práctico, los cazadores que atraviesan aguas profundas quedan empapados, dificultando su encendido y mejorando su recuperación de salud a costa de pasos más ruidosos. Por otro lado, hay un nuevo objeto para arrojar de Botella de Agua que permite aplicar estratégicamente este efecto, apagar incendios e incluso neutralizar a los enemigos ígneos del Inmolador. Pero no intentes apagar un fuego de aceite con agua a menos que quieras quemarte.
El regreso de Ursa Mortis
Ahora presta especial atención, porque Ursa Mortis ha regresado, pero no como estás pensando. Se trata más bien de una evolución del aterrador monstruo de dos cabezas. Con vitalidad reforzada, daño aumentado y nuevos trucos, ahora acecha con astucia, puede atravesar barreras, es inmune al aturdimiento explosivo y su rugido puede activar trampas. En todo caso, con el regreso del Circo, puedes jurar lealtad a varias Tropas simultáneamente para desbloquear Rasgos de Evento únicos usando las Marcas de Juramento. Entre ellas se encuentran:
-La Tropa Lanzacuchillos - Blademancer: Recupera automáticamente munición delante de ti mientras estás en Vista Oscura.
-La Tropa Mística - Comunión: Sacrifica tu propia salud para curar a un compañero y curar sus Efectos de Estado.
-La Tropa Trickshooter - Disparo Rápido: Reduce el balanceo del arma y aumenta el zoom de la mira de hierro para rifles y pistolas con culata.
-La Tropa de Hombres Fuertes - Bruiser: Reduce el coste de resistencia cuerpo a cuerpo y reduce significativamente el sobresalto por el daño.
-La Tropa del Maestro de Ceremonias - Vidente de Cadáveres: Otorga Aumento de Visión Oscura al saquear Cazadores muertos.
Bayou más accesible y equilibrado
Entre los significativos cambios que se han confirmado en el equilibrio y el apartado de mejoras se encuentran Rasgos de Quemadura como Implacable, Remedio y Rampage, que ya no se pueden acumular para evitar combinaciones demasiado poderosas. También se incluyen elementos para nuevos jugadores que buscan una jugabilidad escalable en los primeros niveles.
Juego en equipo y mejor usabilidad
La actualización también promete una amplia revisión de la interfaz de usuario y de las herramientas de comunicación que pretende mejorar la coordinación y la claridad. El mapa ahora presenta un fondo transparente y una pantalla de rasgos reorganizada. El sistema de ping y la brújula también han sido rediseñados, permitiendo colocar múltiples marcadores de ping sensibles al contexto en objetos del mundo como cajas de munición y trampas, todo visible en una brújula nueva.
'Post Malone's Murder Circus Encore' - Gameplay Trailer
El pase de batalla de Post Malone's
'Murder Circus Encore' cuenta con un Pase de Batalla dedicado que permite avanzar por niveles completando desafíos y participando en nuevo contenido, incluido el Stand de High Striker. Al ganar Puntos de Evento, puedes desbloquear cantidad de recompensas temáticas como cosméticos, armas y desbloqueos de Cazador ligados al macabro carnaval que estará en activo hasta el 9 de febrero de 2026.
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles