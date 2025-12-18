Divinity Original Sin 2 recibe una versión nativa para PS5, Xbox Series X|S y Switch 2

En Larian Studios han decidido retomar uno de los juegos de rol que ha contribuido a impulsar su reciente popularidad. De hecho, el estudio ha lanzado por sorpresa versiones nativas de ‘Divinity Original Sin 2’ para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Actualización de rendimiento gratuita

Hasta ahora, el título se podía jugar en las tres plataformas, pero solo a través de sus sistemas de retrocompatibilidad. Según el desarrollador, ahora cualquiera que ya haya comprado el título en alguna de estas consolas puede actualizarlo gratis sin coste adicional. Sin embargo, en algunas tiendas, podría ser necesario el paquete de mejoras de ‘Divinity Original Sin 2’ para completar el proceso.

¿Qué cambia en Divinity Original Sin 2?

Con la actualización, el RPG se puede disfrutar con un rendimiento, resolución y una mejor calidad de imagen. Según Larian Studios, esto debería hacer más cómodo jugar al formato, que no incluye contenido nuevo con este lanzamiento para la generación actual. La versión disponible en consolas se basa en el estreno de su ‘Definitive Edition’, publicada en PC en 2018. En este periodo el equipo realizó una serie de actualizaciones y mejoras de rendimiento, aunque también aprovechó para introducir cambios en la jugabilidad y ampliar la historia de la aventura.

Tú determinas el curso de la historia

‘Divinity Original Sin 2’ es un RPG donde las decisiones del jugador determinan el curso de la historia. Aunque se lanzó originalmente en 2017, por tanto, antes de ‘Baldur's Gate 3’, este RPG comparte algunos elementos con su título más reciente, como el combate por turnos y la calidad de su guion. Sin embargo, la entrega se asienta en unas reglas propias creadas por el estudio.

El juego ofrece una campaña individual o en grupo para hasta cuatro jugadores, con diversas razas jugables y un universo que reacciona a las acciones tomadas durante la aventura. En la historia, el mundo está al borde del colapso tras la muerte de la Divinidad, y tú, uno de los pocos hechiceros de la Fuente supervivientes, decides el destino de Rivellon.

Un rico mundo de fantasía

Con cinco razas jugables, un sistema de decisiones bastante complejo y los mecanismos de reacción del mundo a tu comportamiento, el formato ofrece decenas de horas de épico contenido. En este sentido, la denominada ‘Definitive Edition’ está considerada como la versión más completa del RPG, ya que incluye todo el contenido desarrollado para el juego. Ahora ya lo tienes todo para disfrutar de un auténtico clásico de los que apetece revisitar.