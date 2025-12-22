PlayStation
¿Cómo puedes comprobar si tu mando de PS5 funciona correctamente en PC?
Te proponemos una forma sencilla de comprobar el funcionamiento de botones, sticks, gatillos y batería sin instalar programas
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
¿Te has comprado o alguien ha tenido el detalle de regalarte un mando DualSense de PS5 para Navidad y quieres asegurarte de que todo funciona correctamente? Hay un método sencillo para probar sus funciones principales en un PC. Sin perder tiempo, una opción muy práctica es usar alguna herramienta específica en navegador, como la web de DriftGuard, que permite hacer comprobaciones directamente, sin la necesidad de instalar nada.
Cómo comprobar el estado de tu mando de PS5
Aquí tan solo necesitarás conectar el DualSense al ordenador mediante un cable USB compatible con datos y abrir la página en el navegador. Nada más. Si el mando no aparece, prueba con otro cable o con otro puerto USB, porque algunos cables solo cargan y no transmiten datos. Ten en cuenta también que este tipo de herramientas suele depender de funciones del propio navegador. En general, funcionan mejor en Chrome, Edge u otras opciones basadas en Chromium, mientras que Firefox o Safari pueden no ser compatibles con este sistema.
Una vez dentro
Cuando accedas te enfrentarás a una pantalla principal que ofrece opciones muy útiles para revisar el estado de la batería y comprobar botones, panel táctil y sticks. Así podrás detectar si algún botón falla, si hay lecturas irregulares en los gatillos o si los joysticks presentan deriva. También incluye pruebas de iluminación LED, vibración y gatillos adaptativos. En el caso de verificación de las características relacionadas con audio o micrófono, es aconsejable mantener la conexión por USB y si estás en Windows, seleccionar el mando como dispositivo de sonido predeterminado antes de hacer la prueba.
Si vas a conectar el DualSense por Bluetooth, no siempre tendrás acceso a todas las funciones. En PC, la respuesta háptica y ciertas características de audio suelen requerir conexión USB y algunos juegos reducen la vibración a un rumble más básico cuando se juega sin cable.
Tu mando en perfectas condiciones
En todo caso, con tan solo unos pocos minutos puedes evaluar cada apartado, comprobar que todo responde como debe y saber si el mando necesita revisión. Si además quieres hacer un chequeo rápido de otros controladores, este tipo de herramientas suelen incluir apartados para controladores de Microsoft y Nintendo, aunque el nivel de prueba puede variar según el modelo. Ahora solo queda ponerse manos a la obra… o al mando en este caso.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros