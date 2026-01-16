Riot Games ha confirmado el regreso de las LEC Roadtrips en 2026 con cinco eventos repartidos a lo largo de la temporada. En el caso de España, habrá tres citas con un estreno a finales de febrero en Badalona (Barcelona) y dos paradas en Madrid en mayo y septiembre.

Novedades de temporada

El formato también cambia. Cada encuentro durará tres días, frente a los dos de 2025, con un total de 15 jornadas de Roadtrips a lo largo del año. La organización vuelve a contar con Movistar KOI y Karmine Corp para estas cinco paradas y con HyperX como socio oficial de periféricos para todo el recorrido. A eso se añade la final del split de verano al final de la temporada. Con esa cita, el año queda con seis eventos en estadios, aparte de las jornadas semanales en Berlín.

Las LEC Roadtrips vuelven en 2026 con cinco eventos y tres paradas en España. / Elsotanoperdido

Tres eventos en España

La primera parada del año será la final del LEC Versus 2026 y después el circuito viajará a Madrid para dos encuentros más, uno en primavera y otro en verano.

Fechas y sedes confirmadas para España:

Final LEC Versus 2026, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, en Olimpic Arena, Badalona.

LEC Roadtrip Primavera por Movistar KOI, del 8 al 10 de mayo de 2026, en Madrid Arena.

LEC Roadtrip Verano por Movistar KOI, del 4 al 6 de septiembre de 2026, en Madrid Arena.

Karmine Corp tendrá dos Roadtrips, una por split

Karmine Corp repetirá presencia con dos eventos, uno durante el split de primavera y otro durante el split de verano. Para la parada de primavera ya hay fechas y recinto.

LEC Roadtrip Primavera con Karmine Corp, del 24 al 26 de abril, en Les Arenes, Évry-Courcouronnes.

LEC Roadtrip Verano con Karmine Corp, más detalles próximamente.

La final de verano, pendiente de detalles

"Reunir a los fans locales nos llena de alegría y estamos muy orgullosos de que la comunidad de la LEC sea tan amplia y tan increíble. Ver cómo se reúnen para animar a sus equipos crea una atmósfera increíble que es el reflejo perfecto de nuestra comunidad: amistosa y apasionada", afirman desde Riot Games, que más adelante avanzarán información de la final de verano de la LEC 2026, el gran cierre continental de la temporada.