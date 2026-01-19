Lanzamientos de videojuegos de la semana: Final Fantasy VII Remake Intergrade asalta Switch 2 y Xbox Series
Consulta nuestro listado con los videojuegos que se publicarán entre el 19 y el 23 de enero de 2026
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Una semana más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 19 y el 23 de enero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, entre los que se encuentran algunas producciones conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.
Para comenzar destaca la llegada de ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ para Nintendo Switch 2 y Xbox Series. Otro de los estrenos importantes recae en ‘Dynasty Warriors: Origins’, que también se lanzará para Switch 2. Junto a ellos, se espera el debut de ‘SEGA Football Club Champions 2026’ en PC, ‘Escape From Ever After’ en formato multiplataforma y ‘MIO: Memories in Orbit’ en consolas y ordenadores, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.
19 de enero
'Earth of Oryn' (PC)
'The NOexistenceN of Morphean Paradox: The Forest of Silver Shallots' (PC)
20 de enero
'Strategos' (PC)
'Blightstone' (PC)
'MIO: Memories in Orbit' (PS5, Xbox Series, PC)
'MIO: Memories in Orbit' es una aventura en 2D que propone un viaje emocional a través de escenarios oníricos. Acompañamos a su protagonista en un recorrido íntimo a través de recuerdos fragmentados, dentro de un universo con un tono casi mágico. La propuesta mezcla plataformas y puzles con una historia que gira alrededor de la pérdida, la memoria y la identidad. En lo jugable, invita a relacionarse con el entorno y con distintos personajes, mientras recolectamos fragmentos de memoria que abren nuevas zonas y dejan ver piezas importantes del relato.
21 de enero
'Eldegarde' (PC)
'Duel Corp.' (PC)
'LORT' (PC)
'Tailside: Cozy Cafe Sim' (PC)
22 de enero
'Arknights: Endfield' (PC, PS5, Móvil)
'Cult of the Lamb: Woolhaven' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
'Dynasty Warriors: Origins' (Switch 2)
'Bladesong' (PC)
'SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS' (PC, PS4, PS5, Móvil)
'Final Fantasy VII Remake Intergrade' (Xbox Series, Switch 2)
Tras años de espera, 'Final Fantasy VII Remake Intergrade' por fin llega a Xbox Series X|S y Switch 2. El juego es una revisión contemporánea del clásico RPG que ha marcado generaciones y retoma la historia de Cloud Strife con sus aliados mientras se enfrentan a la corporación Shinra. La jugabilidad se ha renovado y ahora combina combate en tiempo real con gestión táctica de habilidades y recursos, con la posibilidad de cambiar de personaje y aprovechar sus técnicas propias en plena batalla. La versión Intergrade incluye mejoras visuales y de rendimiento para la generación actual, además de contenido adicional centrado en ampliar el arco narrativo principal.
Final Fantasy VII Remake Intergrade – Nintendo Switch 2
23 de enero
'Escape From Ever After' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
'The Gold River Project' (PC)
Arrancar a ritmo lento
Después del parón de inicio de año, las tiendas y plataformas de venta comienzan a recibir algunas novedades interesantes. Todavía no es la locura de los meses más cargados, pero ya se percibe cierto incremento en la cantidad de estrenos que van calentando motores. Esta semana tenemos el salto de 'Final Fantasy VII Remake Intergrade' a Xbox Series y Switch 2, la llegada de 'Dynasty Warriors: Origins' en Switch 2 junto al 'MIO: Memories in Orbit' con su aventura en 2D entre puzles, plataformas y recuerdos. ¿Cuál te apetece más para probar durante estos días?
