Rusia quiere su propio Call of Duty y dota la producción con hasta 110 millones de euros

Para poner algo de contexto, el Gobierno ruso se ha mostrado dispuesto a estudiar un programa de incentivos para estimular la creación de un videojuego de disparos en primera persona de corte patriótico centrado en temáticas militares. Pues bien, ahora que conocemos los antecedentes, resulta que una iniciativa impulsada por el diputado de la Duma Estatal Mijaíl Deliaguin ha vinculado la propuesta a una estimación de presupuesto de hasta 10.000 millones de rublos para un shooter militar de gran envergadura desarrollado en el país.

Incentivos a desarrolladoras

Según la información difundida en medios rusos y recogida después por la prensa internacional, el Ministerio de Desarrollo Digital se muestra dispuesto a estudiar ayudas, rebajas fiscales y otras medidas si algún estudio presenta un proyecto formal. Por tanto, las empresas de desarrollo podrían optar a financiación y diversos beneficios fiscales si presentan una solicitud por las vías establecidas.

Call of Duty. / CEDIDA

La historia arranca con una carta de Deliaguin, vicepresidente del comité de política económica de la Duma, en la que pide impulsar un “análogo patriótico” de ‘Call of Duty’. En ese documento, el diputado propone un título en el que el protagonista sea un militar ruso o un miembro de los servicios de seguridad donde los enemigos pertenezcan a “países no amistosos”, citando de forma explícita a Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y otros.

10.000 millones de rublos como estimación

La cifra inicial establecida para ello es de 10.000 millones de rublos, una estimación que se traduce en un rango aproximado de 105 – 110 millones de euros, dependiendo del cambio aplicado. En cualquier caso, la idea que subrayan las informaciones es que un proyecto de ese tamaño estaría fuera del alcance de la mayoría de estudios locales sin apoyo público adicional.

La respuesta oficial

La contestación del Ministerio de Desarrollo Digital, citada por varios medios, va en una dirección prudente. En resumen, viene a decir que, si el Instituto de Desarrollo de Internet (IRI) recibe una solicitud de financiación relacionada con esa temática, se estudiará siguiendo el procedimiento establecido y dentro de los mecanismos competitivos existentes. Además, el propio ministerio recuerda que ya existen medidas de apoyo para empresas tecnológicas y desarrolladores, incluyendo un impuesto de sociedades reducido del 5 por ciento, rebajas en primas de seguros y exenciones parciales de IVA en ciertos casos.

Una polémica sin proyecto anunciado

Noticias relacionadas

El contexto que rodea a este movimiento incluye también la petición del diputado para que se revise la saga ‘Call of Duty: Modern Warfare’ por supuesta "rusofobia" y se valore restringirla, según recogen los mismos informes. Por ahora no hay estudio, plazos ni juego anunciado, así que, en caso de llegar a materializarse, veremos cuantos equipos presentan un proyecto con financiación detallada que logre pasar los filtros estatales.