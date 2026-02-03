Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Competición

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

El torneo reunió a 64 jugadores entre EMEA y AMER con formato de intercambio regional y pase directo para los campeones

El torneo reunirá a 64 jugadores.

El torneo reunirá a 64 jugadores. / CEDIDA

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

El Teamfight Tactics Pro Circuit ha vivido un fin de semana intenso con la Copa de Aguas Estancadas, un torneo que ha reunido a 64 profesionales, 32 de EMEA y 32 de AMER, con dos plazas en juego para la Tactician’s Crown, el gran torneo de referencia del juego de batallas de Riot Games.

Fase de confrontación

La competición se disputó con un formato de intercambio entre regiones, con 16 jugadores de AMER compitiendo en EMEA y 16 de EMEA compitiendo en AMER. El objetivo estaba bien definido. El ganador de cada torneo regional obtenía una clasificación directa para la Tactician’s Crown de Legado y leyenda.

En el draft de EMEA, el jugador estadounidense Carson “Darth Nub” Hu terminó en primera posición con 32 puntos. Además, Polonia colocó a dos representantes entre los cuatro primeros gracias a Jakub “Kubixon” Warzecha, que firmó 29 puntos, y Andrzej “Traviscwat” Fiks, con 28. Los dos compiten bajo el paraguas de Natus Vincere, organización ucraniana de eSports.

En el draft de EMEA, el jugador estadounidense Carson “Darth Nub” Hu terminó en primera posición con 32 puntos.

En el draft de EMEA, el jugador estadounidense Carson “Darth Nub” Hu terminó en primera posición con 32 puntos. / CEDIDA

En el AMER, el canadiense Nicholas “Wasianiverson” Faust se llevó el primer puesto con 34 puntos. Llegaba, además, con el aval de haber ganado la Copa de Shurima de AMER hace dos semanas, la primera parada del TPC. Con este nuevo triunfo, Wasianiverson se convierte en el primer jugador que enlaza dos victorias consecutivas en eventos del Teamfight Tactics Pro Circuit. Ambos campeones aseguran presencia en la Tactician’s Crown y dejan el doble billete en manos de AMER.

Adaptarse o morir

En términos de rendimiento, el torneo también dejó un apunte significativo a nivel de juego. Los jugadores de AMER mostraron mayor capacidad para adaptarse al metajuego que introdujo el parche 16.3b, publicado en la semana previa a la competición.

La Copa de Aguas Estancadas fue la segunda parada del Teamfight Tactics Pro Circuit y, como suele ocurrir en este circuito, la tabla se mueve con cada resultado. Los Pro Points obtenidos aquí influyen de forma directa en la clasificación de cara a las finales regionales, así que el margen para errores fue mínimo desde el primer día.

En el AMER, el canadiense Nicholas “Wasianiverson” Faust se llevó el primer puesto con 34 puntos.

En el AMER, el canadiense Nicholas “Wasianiverson” Faust se llevó el primer puesto con 34 puntos. / CEDIDA

El camino a la gloria no da respiro

Noticias relacionadas

La próxima cita del circuito ya tiene fecha. La Copa de Demacia se celebrará del 13 al 15 de febrero, con nuevos puntos en juego y el listón todavía más alto para quienes buscan acercarse a la recta final de la temporada.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
  3. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  4. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
  5. Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
  6. La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
  7. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  8. Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

El auge canino frente al “babyboom”: los motivos que han llevado a que Gijón tenga ocho veces más perros que niños

Un estudio revela que los genes determinan hasta el 50 % de las diferencias en la esperanza de vida humana

Un estudio revela que los genes determinan hasta el 50 % de las diferencias en la esperanza de vida humana

Por qué algunas personas protegen y otras denuncian: una mirada psicológica a los sucesos de Minneapolis

Por qué algunas personas protegen y otras denuncian: una mirada psicológica a los sucesos de Minneapolis

Hiedras sin sostén

Hiedras sin sostén

Moeve Fútbol Zone 1x11: El cierre del mercado de fichajes de invierno

Las razones del auge canino en Gijón frente al "babyboom", en imágenes

Las razones del auge canino en Gijón frente al "babyboom", en imágenes
Tracking Pixel Contents