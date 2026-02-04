Take-Two reitera la fecha de lanzamiento de GTA 6 y zanja las especulaciones sobre la edición física

No es habitual que una editora se vea obligada a asegurar de manera recurrente los planes de publicación de un videojuego, pero como en todo, cada aspecto relacionado con ‘GTA’ adquiere una dimensión inédita en la industria del ocio interactivo. Dicho de otro modo, Take-Two Interactive, como propietaria de Rockstar Games ha salido al paso del último repunte de rumores y mantiene que el lanzamiento de 'GTA 6' continúa programado para el 19 de noviembre de 2026. La empresa ha reiterado ese marco temporal en su presentación de resultados dirigido a inversores y, de paso, para salir al paso de dos frentes que se han repetido en las últimas semanas: el inicio de la campaña promocional y la posible ausencia de copias físicas en el estreno.

Un largo periodo de creación

Inicialmente, 'GTA 6' estaba previsto para otoño de 2025. Posteriormente, en mayo del año pasado, Take-Two anunció que se reprogramaba para el 26 de mayo de 2026. Rockstar actualizó de nuevo la previsión y estableció el estreno para el 19 de noviembre de 2026. Desde entonces, no han dejado de surgir especulaciones sobre nuevas revisiones en los plazos, algo que la editora intenta cortar de raíz con comunicaciones públicas de continuidad en torno a la fecha.

Take-Two anticipa mucho movimiento alrededor de GTA 6

Durante su intervención ante los inversores, la dirección de Take-Two ha enmarcado 'GTA 6' como un producto con potencial para reforzar sus estimaciones de cara al ejercicio fiscal 2027. En cualquier caso, lo único confirmado de cara al público es la fecha de salida y las plataformas anunciadas, PS5 y Xbox Series X|S.

La campaña promocional se pondrá en marcha en verano

Otra cuestión habitual tiene que ver con la cadencia de novedades. Tras el segundo tráiler publicado en mayo de 2025, las comunicaciones oficiales han sido puntuales. Con ese panorama, Zelnick sitúa la campaña en verano de 2026, una estimación que deja unos meses para publicar nuevos materiales antes del estreno.

La edición física estará disponible desde el estreno

El último asunto gira en torno al formato físico. A finales de enero se extendió la idea en torno a que Rockstar podría aplazar la distribución en disco para reducir filtraciones en la cadena de distribución. Zelnick lo ha negado públicamente. Según explica, el planteamiento es que la edición física esté disponible desde el día de lanzamiento, sin una diferencia de fechas respecto a la edición digital.

Grand Theft Auto VI - Tráiler 2

Con este escenario, a partir de aquí solo resta esperar al comienzo de la fase de promoción de verano y los próximos materiales oficiales. La fecha confirmada se mantiene en el 19 de noviembre de 2026, Take-Two insiste en que a estas alturas no hay cambios anunciados.