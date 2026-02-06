Los archivos de Epstein alcanzan la industria del videojuego y exponen correos que mencionan al ex CEO de Activision

La publicación de documentos del caso Epstein relacionados con los contactos del multimillonario, ha tenido esta vez una derivada en la industria del videojuego. Por ejemplo, los registros disponibles en la web del Departamento de Justicia, recogen intercambios de correos en los que aparecen Bobby Kotick, anterior director ejecutivo de Activision y Pablos Holman, inversor vinculado a proyectos de innovación tecnológica. En ese mismo hilo figura Jeffrey Epstein, algo que está generando bastante incomodidad en la casa de software propiedad de Microsoft.

Intercambio de impresiones

En la cadena de emails, Holman responde a ideas planteadas en mensajes previos y elogia cómo Kotick relaciona situaciones del mundo real con objetos virtuales dentro de los juegos. Uno de los fragmentos que ha generado más reacciones es la mención a acostumbrar a los menores sobre nociones de consumo y gasto mediante sistemas de monetización y recompensas digitales, una lectura que algunos han descrito como una forma de “educación financiera” trasladada al ocio interactivo.

Videojuegos. / .

No hay delito aparente

Incluso sin indicios de una influencia directa de Epstein en las políticas de Activision, la simple asociación con estrategias de monetización cuestionadas desde hace años acentúa el rechazo en relación con el caso. En términos estrictamente documentales, el material divulgado no describe hechos delictivos, pero la aparición de estos correos vuelve a poner bajo observación la ética corporativa, transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de negocios multimillonarios dirigidos a un público predominantemente joven.

Epstein expulsado de Xbox Live

A ese intercambio se suman algunas publicaciones que apuntan a correos posteriores relacionados con Activision Blizzard, aunque el material difundido ha circulado con menos apoyo documental. En todo caso, la reaparición de la figura de Epstein en un contexto vinculado al ocio electrónico también recuerda otros episodios anteriores. En 2013, un correo de Xbox Live notifica la suspensión de una cuenta vinculada a Epstein por infracciones de conducta, con mención expresa a “harassment, threats, and/or abuse”. Meses antes, Microsoft había comenzado a endurecer las suspensiones a cuentas asociadas con este tipo de antecedentes vinculados a delitos sexuales, con el efecto de su desconexión del servicio.

Correos del caso Epstein. / .

Una cuestión de protocolos

El episodio también expone una debilidad común en las grandes corporaciones, la falta de criterios claros sobre con quién intercambian conceptos comerciales los altos ejecutivos, especialmente cuando el tema apunta a prácticas tan discutidas como las microtransacciones u otras políticas agresivas de monetización.