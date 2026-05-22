María Rendueles

Oviedo vuelve a creer en su baloncesto con el OCB en el Final Four

El Alimerka Oviedo Baloncesto se jugaba esta tarde algo más que un partido. En el Palacio de los Deportes estaba en juego otro peldaño hacia el sueño del ascenso. Una victoria les mantenía con vida y acercaba al equipo a la Final Four. Y la ciudad respondió como responden las grandes aficiones cuando sienten que algo importante está pasando: llenando el pabellón y convirtiéndolo en un hervidero desde mucho antes del salto inicial. Con 5.445 espectadores. Más información