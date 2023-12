El otoño ya está aquí y con él ha llegado el frío y la lluvia. Se acabaron los días de sol y el poder secar nuestra ropa al aire libre, colgada de un tendal en el jardín o terraza. Uno de los problemas que se nos presenta es cómo secar nuestra ropa dentro de casa sin formar humedades y sin tener que tirar cada dos por tres de la secadora, con el gasto que ello conlleva.

Por suerte, desde Japón nos traen una solución tan sencilla como interesante. toma nota.

En cuanto a la inventiva, sabemos que el País del Sol Naciente es una fuente inagotable de ella. Poca gente sabe, por ejemplo, que los Walkman utilizados para escuchar cintas de casete en los años 90 son un invento japonés. También se fabrican en Japón los CD, DVD y Blue-Rays, pero también las baterías de iones de litio. A los japoneses les encanta encontrar una solución para cualquier problema práctico, y así lo han hecho para secar la ropa cuando el sol caliente no ayuda. De hecho, la secadora es un electrodoméstico muy valioso para las amas de casa, pero no sólo. Seca la ropa en un santiamén y facilita y agiliza el proceso de planchado. Si los días de lluvia nos limitamos a tender la ropa en el tendedero de casa, corremos el riesgo de tardar más de un día en secar toda la colada con el riesgo de que coja malos olores. No calculemos tampoco el riesgo de humedad y la consiguiente posibilidad de que se forme moho en las paredes, sobre todo si la casa no está bien aislada. Pero entonces, ¿cómo lo hacen los japoneses? Te lo explicamos.