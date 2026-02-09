Cedido a LNE

VÍDEO: Se cumplen 25 años del concierto de Montserrat Caballé y Joaquín Pixán

Hace un cuarto de siglo, pero aún permanece en la memoria de todos los espectadores que tuvieron la oportunidad de asistir a esta ocasión única. Una de las mejores sopranos de todos los tiempos, Montserrat Caballé, ofreció un concierto a beneficio de las Hermanitas de los Pobres del Convento de Corias, en Cangas del Narcea. Junto a ella, sobre el escenario, el tenor cangués Joaquín Pixán que hoy recuerda como si fuera ayer este extraordinario concierto que llevó hasta esta localidad del suroccidente de Asturias a dos de las mejores voces de la lírica española.