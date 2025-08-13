Hace ahora diez años, el futuro del Archivo de Indianos de Colombres (Ribadedeva) estaba en el aire. Evitó su más que probable cierre un grupo de emigrantes y descendientes de emigrantes asturianos, con Antonio Suárez, presidente de la compañía mexicana Grupomar, a la cabeza. Se propusieron reflotarlo y lo lograron: una década después, el centro cultural no solo está "totalmente saneado", sino que irradia "un balance de felicidad total", expresó con emoción Antonio Suárez, que preside la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos.

Lo hizo durante la celebración del séptimo Encuentro hispanoamericano, que coincide con el décimo aniversario de la entidad salvadora y que reunió en la Quinta Guadalupe, sede del centro museístico, a cerca de 200 personas, buena parte de ellas residentes en diferentes países de América, y todas con vínculos emocionales a ambos lados del Atlántico.

Antonio Suárez recordó aquel momento crítico que vivió tras la crisis económica que comenzó en 2008 el que hoy es Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, dedicado a preservar la memoria del éxodo español a América: "Es un día muy especial, porque hace diez años que un grupo de amigos decidimos salvar a este museo que, lamentablemente, por aquella crisis que se había vivido en el año 2008 o 2010, estaba tambaleándose, más bien diciendo, casi cerrando". Su motivación fue clara: "Esto no se podía perder. No podíamos permitir que una gesta como fue la emigración del norte de España, básicamente, a América, quedase en olvido", expresó Antonio Suárez.