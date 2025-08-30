Pedro (nombre ficticio), un asturiano que vive y trabaja en Madrid, llevaba tiempo sintiéndose cansado. “Estaba siempre agotado, pero no era un cansancio normal. Por ejemplo, iba al gimnasio y, al poco de llegar, tenía que volver a casa”.

No era lo único que notaba. “Tenía fatiga todos los días, menos fuerza de lo habitual y muchos cambios de humor y de ánimo”. Además, “empecé a retener mucho líquido y cogía kilos con facilidad. En dos meses engordé cinco sin realizar ningún cambio en la dieta. También lo notaba en el trabajo”.