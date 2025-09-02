Helena Fernández (Barcelona, 43 años) es mami.de_tres, una “ama de casa influencer” que también salió hace once años en el reality Pesadilla en la cocina y a la que siguen en TikTok 1,2 millones de personas. En sus redes sociales, sin guion, sin equipo detrás y con escasa preparación, muestra el día a día de una madre de tres hijos —dos mellizos, niña y niño, de 11 años, y otro de ocho—.

“No ensayo nada. Cuando me apetece, me pongo delante del teléfono y cuento lo que me pasa”, explica. Sostiene, aunque sin prueba empírica que lo demuestre, que “me conocen más en Asturias que en Barcelona”, ciudad donde reside, porque dice que el algoritmo la sitúa más a tiro en el Principado. No sería extraño: Helena es una “orgullosa pixueta”, con toda su familia paterna originaria de Cudillero.